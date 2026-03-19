100円なのが信じられない…！約500回も使える！コスパ良すぎなお助けグッズ

ダイソーの『つり下げタイプ トイレ洗浄剤』は、100円とは思えないコスパの高さが魅力。約500回使えて簡単に設置でき、トイレのくすみを防いでキレイをキープできる優秀アイテムです。安さのあまり最初は期待していませんでしたが、この手軽さと持続力なら十分すぎるクオリティ。今後もリピ買いしたい商品です♪

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商品情報

商品名：つり下げタイプ トイレ洗浄剤

価格：￥110（税込）

内容量：1個（40g）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4932584007341

本当に100円でいいの！？約500回も使えるダイソーのトイレグッズ

ダイソーで見つけた『つり下げタイプ トイレ洗浄剤』。正直なところ最初は「本当に使えるの？」と半信半疑でした。

というのも、これがたった100円で、しかも約500回も使えるというから驚き。

4人家族の場合で約1ヶ月持つそうなので、コスパの良さに惹かれて購入しました。

キレイな状態をキープできる！ダイソーの『つり下げタイプ トイレ洗浄剤』

使い方は簡単。まずは白いハリガネを真っ直ぐに伸ばし、タンクの水面から約5cm下に容器を沈めます。

その際、容器が浮き上がらないことを確認するのがポイントです。

次にハリガネの先を曲げ、容器が水中で真っ直ぐになるようにタンクの縁に固定します。

この時、注入口から水が直接当たる場所、タンクの器具付近は避けるようにします。

設置してから半日ほどでトイレの水がほんのりブルーに変わります。

実際の使用感としては、「汚れがつきにくくなる！」といった劇的な変化は正直ありません。

ただ、不思議とトイレ全体のくすみが出にくくなったように感じました。

以前は水垢ですぐにぼんやりとした見た目になり、せっかく掃除しても清潔感が長続きしなかったのですが、それが改善された印象です。

香りも特になく、筆者的には大当たりなアイテムだったので、今後もリピ買い確定です！

今回はダイソーの『つり下げタイプ トイレ洗浄剤』をご紹介しました。

この価格でこの手軽さと持続力なら、十分すぎる満足感。

劇的な効果を期待するというより、日常のちょっとしたストレスを減らしたい人にぴったりのアイテムだと思います。

ダイソーで見かけたら、ぜひ一度試してみてください。意外と手放せなくなるかもしれませんよ♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。