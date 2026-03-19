京セラは、ビジネス用途に特化した5Gスマートフォン「DIGNO SX5」を27日に発売する。

「DIGNO SX5」は、オフィスワークから建設現場、医療、物流など、幅広い業種での利用を想定したスマートフォン。チップセットは「MediaTek Dimensity 6400」を備え、約6.1インチのディスプレイを搭載した。カメラは、メインが約5000万画素、サブが約800万画素となる。

バッテリーは4500mAh容量を備え、別売のACアダプタを使用すれば約95分で充電が完了するとうたう。

また、トラブル発生時に役立つ「デバイス故障診断アプリ」や、法人の導入・運用を支援する「法人サポートアプリ」も用意される。OSバージョンアップは最大4回、セキュリティアップデートは最長5年間提供される。

大きさは約74×156×9.9mmで、重さは約185g。MIL規格20項目に準拠した耐久性を備え、IPX5／IPX8／IPX9の防水性能とIP6Xの防塵性能を有する。

周辺アクセサリーの展開

専用のアクセサリーも3月下旬以降に順次発売される。デスクワークに便利な「卓上ホルダー」や、複数台を同時に充電できる「4連充電置台」、現場での落下を防ぐ「耐衝撃ケース」などがラインアップされる。