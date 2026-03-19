リバプール８番、ジェラード後継者がまたも大仕事！「僕は彼を見て育った。信じられないような気分だ」【CLラウンド16】
鮮やかな逆転劇で８強入りを決めた。
現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグのラウンド16第２レグで、リバプールはガラタサライと本拠地アンフィールドで対戦。先週の第１レグは０−１で落としていたなか、４−０で圧勝し、トルコの難敵を退けた。
形勢をタイにしたのは、ドミニク・ソボスライだ。25分にデザインされたCKから、左足での見事なダイレクトシュートでネットを揺らし、２戦合計１−１とした。
追いついたホームチームはその後、ゴールラッシュ。51分にユーゴ・エキティケ、53分にライアン・フラーフェンベルフ、62分にモハメド・サラーが得点した。
クラブ公式サイトによれば、今季12点目を挙げたソボスライが試合後にインタビューに対応。重要な場面で貴重なゴールを決めてきたことに関して、次のように語った。
「正直なところ、いつゴールを決めるか、どうやって決めるかはあまり気にしていない。ただゴールを決めたいだけだ。チームを助けたい、できることは何でもしたい。そして、今回のような試合でそれが実現したなら、本当に嬉しい。土曜の試合（プレミアリーグのブライトン戦）でもゴールを決められれば、同じように嬉しいと思う」
自身が背負うリバプールの８番は、かつて英雄スティーブン・ジェラード氏が身に着けたもの。2023年夏にライプツィヒから加入時に「僕はスティーブン・ジェラードのファンで、彼のタトゥーが入っている。それが理由だよ」と８番を選んだワケを明かした25歳は、後継者としてすっかり板についてきた今、アイドルへの思いを改めて熱弁した。
「僕は彼のプレーを見て育った。今は８番を背負っているから、信じられないような気分だ。それは誰にとっても、僕ら１人ひとりにとってもインスピレーションになると思う。彼はクラブのレジェンドだ。それ以上言うことはないよ。このクラブでプレーできることをただ嬉しく思っているし、これからも続けていきたいね」
頼れる８番が、今日のリバプールを牽引している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】実は「右足で蹴るつもりだった」…リバプール８番の鮮烈左足弾
現地３月18日に開催されたチャンピオンズリーグのラウンド16第２レグで、リバプールはガラタサライと本拠地アンフィールドで対戦。先週の第１レグは０−１で落としていたなか、４−０で圧勝し、トルコの難敵を退けた。
形勢をタイにしたのは、ドミニク・ソボスライだ。25分にデザインされたCKから、左足での見事なダイレクトシュートでネットを揺らし、２戦合計１−１とした。
クラブ公式サイトによれば、今季12点目を挙げたソボスライが試合後にインタビューに対応。重要な場面で貴重なゴールを決めてきたことに関して、次のように語った。
「正直なところ、いつゴールを決めるか、どうやって決めるかはあまり気にしていない。ただゴールを決めたいだけだ。チームを助けたい、できることは何でもしたい。そして、今回のような試合でそれが実現したなら、本当に嬉しい。土曜の試合（プレミアリーグのブライトン戦）でもゴールを決められれば、同じように嬉しいと思う」
自身が背負うリバプールの８番は、かつて英雄スティーブン・ジェラード氏が身に着けたもの。2023年夏にライプツィヒから加入時に「僕はスティーブン・ジェラードのファンで、彼のタトゥーが入っている。それが理由だよ」と８番を選んだワケを明かした25歳は、後継者としてすっかり板についてきた今、アイドルへの思いを改めて熱弁した。
「僕は彼のプレーを見て育った。今は８番を背負っているから、信じられないような気分だ。それは誰にとっても、僕ら１人ひとりにとってもインスピレーションになると思う。彼はクラブのレジェンドだ。それ以上言うことはないよ。このクラブでプレーできることをただ嬉しく思っているし、これからも続けていきたいね」
頼れる８番が、今日のリバプールを牽引している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】実は「右足で蹴るつもりだった」…リバプール８番の鮮烈左足弾