「かっこええ…」大谷翔平、オープン戦初先発で4奪三振！ 「また二刀流が見れる」「ナイスピッチング」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは3月19日、投稿を更新。大谷翔平選手がドジャースのスプリングトレーニングに初登板し、先発で4奪三振したことを報告しました。
【写真＆動画】大谷翔平の圧巻ピッチング
動画では打者を相手に圧巻のピッチングを披露しており、今シーズンの二刀流復活に向け、ファンからの期待がさらに高まっています。
コメントでは、「ナイスピッチング」「ウォーーーっ!!」「日本代表で観たかった特にベネズエラ戦で」「心から野球を楽しんでいる笑顔が見られて本当に幸せです」「開幕が待ちきれない」「また二刀流が見れる すごく嬉しいです」「かっこええ…」と、絶賛の声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真＆動画】大谷翔平の圧巻ピッチング
「開幕が待ちきれない」同アカウントは「Four strikeouts from Shohei in his first #DodgersST start!（翔平のドジャースST初登板で4奪三振！）」とコメントを添え、大谷選手のピッチング写真2枚と動画1本を投稿。ドジャースのユニフォームを身にまとい、力強いフォームでマウンドに立つ姿です。
コメントでは、「ナイスピッチング」「ウォーーーっ!!」「日本代表で観たかった特にベネズエラ戦で」「心から野球を楽しんでいる笑顔が見られて本当に幸せです」「開幕が待ちきれない」「また二刀流が見れる すごく嬉しいです」「かっこええ…」と、絶賛の声が上がりました。
フリーマン選手がホームランも！同日の別投稿では、フレディ・フリーマン選手がホームランを打つ姿など選手が活躍する動画を公開していた同アカウント。開幕戦に向けて徐々に仕上がってきているようです。今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)