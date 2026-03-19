ご長寿化しそうだと思う「推理ドラマ」ランキング！ 2位『ガリレオ』、40票差の1位は？
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ご長寿化しそうだと思う推理ドラマランキング」の調査結果を紹介します。
【7位までのランキング結果を見る】
福山雅治さんが主演を務めるこのドラマは、2007年に第1シリーズがスタート。福山さん、柴咲コウさんをはじめとする豪華な俳優陣や演技力に加え、科学がミステリーを解く独自の切り口が高い支持を獲得しています。2013年には第2シリーズが放送されたほか、劇場版やスペシャルドラマとしてもたびたび放送。2022年には9年ぶりとなった完全新作ドラマ『ガリレオ 禁断の魔術』が放送されました。
アンケート回答では、「福山雅治がいるかぎり何作品も作れそうだからです」（40代女性／青森県）、「まだまだ、わからない科学のことがあるので、もっと知りたいと思うから。それに、福山雅治さんと柴咲コウさんの掛け合いが楽しいから」（50代女性／宮城県）、「古畑任三郎みたいな感じでできそうな気がします」（30代男性／北海道）、「推理が直感に頼ることなく理論的に推理して解決すること」（70代男性／宮城県）などのコメントが集まりました。
高校生探偵の金田一一（はじめ）が主人公の同作は、1995年に第1シリーズが放送。1995年の放送開始から圧倒的な支持を集め続けている本格推理ドラマです。主演は初代の堂本剛さんから松本潤さん、亀梨和也さん、山田涼介さん、道枝駿佑さんと、5世代にわたって受け継がれてきました。時代に合わせたアップデートを重ねながら、新たなトリックで事件を解決していくことへ期待が高まっています。
回答者からは、「漫画を実写にしているので、影響力があると思います」（20代男性／静岡県）、「さまざまな俳優が主人公となってドラマ化され続けているから」（20代女性／神奈川県）、「今後も、人気の俳優が金田一を演じていくと思う」（40代女性／富山県）、「時代を超えて何度もリメイクされてきたという実績がすでにあるから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【7位までのランキング結果を見る】
2位：ガリレオ／77票今回のランキング2位は、『ガリレオ』（フジテレビ系）でした。
福山雅治さんが主演を務めるこのドラマは、2007年に第1シリーズがスタート。福山さん、柴咲コウさんをはじめとする豪華な俳優陣や演技力に加え、科学がミステリーを解く独自の切り口が高い支持を獲得しています。2013年には第2シリーズが放送されたほか、劇場版やスペシャルドラマとしてもたびたび放送。2022年には9年ぶりとなった完全新作ドラマ『ガリレオ 禁断の魔術』が放送されました。
1位：金田一少年の事件簿／117票1位には、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）が選ばれました。
高校生探偵の金田一一（はじめ）が主人公の同作は、1995年に第1シリーズが放送。1995年の放送開始から圧倒的な支持を集め続けている本格推理ドラマです。主演は初代の堂本剛さんから松本潤さん、亀梨和也さん、山田涼介さん、道枝駿佑さんと、5世代にわたって受け継がれてきました。時代に合わせたアップデートを重ねながら、新たなトリックで事件を解決していくことへ期待が高まっています。
回答者からは、「漫画を実写にしているので、影響力があると思います」（20代男性／静岡県）、「さまざまな俳優が主人公となってドラマ化され続けているから」（20代女性／神奈川県）、「今後も、人気の俳優が金田一を演じていくと思う」（40代女性／富山県）、「時代を超えて何度もリメイクされてきたという実績がすでにあるから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)