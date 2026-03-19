知名度が高いと思う地方国公立大学ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜のつぼみも膨らみ始め、進学を機に住み慣れた土地を離れる準備を進める声が聞こえてきます。長い歴史の中で培われたブランド力を持つ学び舎は、その土地の枠を超えて多くの人々から信頼を寄せられる存在です。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、知名度が高いと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「研究や学問の分野において優秀な人材を排出しているから」（40代女性／北海道）、「筑波大学は、日本を代表する学術都市『筑波研究学園都市』の中核を担い、国内有数の研究実績と広大なキャンパスを誇る国立大学です。 前身の東京教育大学から続く伝統に加え、最新の科学技術やスポーツ科学（体育専門学群）での活躍がメディアで頻繁に取り上げられるため、全国的な知名度が非常に高くなっています。 また、多くのノーベル賞受賞者を輩出している点や、先進的な『開かれた大学』というイメージも定着しており、地方国立大学という枠を超えてトップクラスの認知度を誇ります」（50代男性／静岡県）、「優秀な人が多く、全国的にもとても有名だと思う」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「首都圏に近く企業とのつながりも強く、就職実績が良いイメージがあるため」（40代男性／岡山県）、「卒業生などにも有名な方が多い印象があるため」（30代女性／兵庫県）、「都会にあり、偏差値も高い」（30代女性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、地方国公立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、知名度が高いと思う地方国公立大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：筑波大学／79票茨城県つくば市にある日本屈指の研究学園都市を象徴する大学です。広大なキャンパスと世界的な研究実績、さらにスポーツ分野での活躍も目覚ましく、全国的に高い知名度を誇ります。教育の質の高さはもちろん、先進的な大学運営のニュースが頻繁に取り上げられることも、認知度の高さに寄与しています。
回答者からは「研究や学問の分野において優秀な人材を排出しているから」（40代女性／北海道）、「筑波大学は、日本を代表する学術都市『筑波研究学園都市』の中核を担い、国内有数の研究実績と広大なキャンパスを誇る国立大学です。 前身の東京教育大学から続く伝統に加え、最新の科学技術やスポーツ科学（体育専門学群）での活躍がメディアで頻繁に取り上げられるため、全国的な知名度が非常に高くなっています。 また、多くのノーベル賞受賞者を輩出している点や、先進的な『開かれた大学』というイメージも定着しており、地方国立大学という枠を超えてトップクラスの認知度を誇ります」（50代男性／静岡県）、「優秀な人が多く、全国的にもとても有名だと思う」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：横浜国立大学／87票神奈川県横浜市に本部を置く横浜国立大学。首都圏に位置し、文系・理系ともに難関大学として知られる同校は、就職支援の強さや卒業生の多方面での活躍から、受験生のみならず幅広い世代にその名が浸透しています。「横浜」という都市ブランドも相まって、圧倒的な知名度を得ました。
回答者からは「首都圏に近く企業とのつながりも強く、就職実績が良いイメージがあるため」（40代男性／岡山県）、「卒業生などにも有名な方が多い印象があるため」（30代女性／兵庫県）、「都会にあり、偏差値も高い」（30代女性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)