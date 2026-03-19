「背景無くて変だよー」菊地亜美、シュールな長女との進級式ショットを公開！ 「あみちゃんの躍動感」
「背景無くて変だよー」菊地亜美、シュールな長女との進級式ショットを公開！ 「あみちゃんの躍動感」
タレントの菊地亜美さんは3月17日、自身のInstagramを更新。長女の進級式に参列したことを報告し、シュールな写真を公開しました。
【写真】「背景無くて変だよー」「あみちゃんの躍動感」
近藤千尋さんも「最高」と反応菊地さんは「あっという間に幼稚園の2年間が終わり、進級式へ」と報告。続けて「夫に撮ってもらった写真が、微妙な瞬間ばかりだったのが悔やまれます笑」とつづり、2枚の写真を公開しました。1枚目が長女とのツーショットですが、菊地さんは間の抜けた絶妙な表情を浮かべています。また、なぜか背景は塗りつぶされており、シュールです。
この投稿には、モデルの近藤千尋さんが「最高」と反応。また、ファンからは「背景無くて変だよー」「あみちゃんの躍動感 とっても可愛いです」「本当に可愛い人ってこういう人だよね」「こあみちゃん進級おめでとうございます！」などの声が寄せられました。
「次女が1歳になりました」14日の投稿では「次女が1歳になりました」と報告し、写真を公開した菊池さん。自宅でケーキと風船を用意し、次女のお祝いをしたようです。ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「わぁ！早いですね！」「大きくなるの早すぎー」などの声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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