エイチ・アイ・エス（以下、HIS）は、3月23日から、夜行バス到着後のサービスとして、日本最大級のシェアリングスペース「快活CLUB」を休息スポットとして提供するオプショナルプランを発売する。このサービスは高速バス予約サイトで初の試みとなる。

夜行バスは飛行機や新幹線などに比べて交通費が安いこと、就寝中に移動でき時間が有効的に活用できるなど、若年層を中心に幅広い世代の人が利用している。イベント参加や観光目的で利用する人も多く、早朝到着の場合、目的までに時間が空くこともしばしば。

今回、HISは全国にシェアリングスペース「快活CLUB」を展開する快活フロンティアと共に、早朝到着のバス利用者を対象に、「快活CLUB」を3時間1500円で利用できるオプショナルプランの販売を開始する。バス移動に加え、次の目的までの空いた時間を身支度の時間として利用できることによって、旅の質を上げ、より充実した時間を過ごしてもらえる。バス申し込みと同時に申込むことで、お得に利用できる。

個室での着替えはもちろん、シャンプー＆リンス・ドライヤー完備のシャワールームがあるため、イベントや仕事前に普段通りの身支度が可能。個室は電源コンセントやWi−Fiを完備しており、休憩に最適な足を延ばせるフルフラットシートで旅の疲れを癒しながら、スマートフォンの充電も万全に行える。また、ドリンクバーやソフトクリームなどのサービスも楽しめる。なお、利用店舗によって、設備・サービスが異なる。

HISは、旅の手段の提供だけでなく、目的地に到着した後の過ごし方も含め快適に過ごすサービスの拡充を図ることで、消費者の旅行における体験付加価値の向上に努めていく考え。

［快活CLUB旅支度パック（3時間）］

料金：1500円（一人／税込）

対象：東京、名古屋、大阪の一部地域に到着する夜行バスを利用の人

席種：鍵付完全個室

※18歳未満および高校生の人は利用できない

※3時間以上利用の場合、店舗ごとの追加代金がかかる

※快活CLUBの施設を利用の際は快活CLUBの会員登録が必要

開始日：3月23日（月）

エイチ・アイ・エス＝https://www.his.co.jp