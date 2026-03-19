

「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」

明治は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドから、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」を、3月24日から発売する。

グミ市場は食感や形状の楽しさと、手軽に食べることができる簡便さによって拡大を続けており、今後もグミ商品の多様化が進んでいくことが予想されている。なかでも成分訴求型グミは2035年度には2025年度比で約2倍（同社調べ）の伸長が予測されている。

このような背景を踏まえ、くだもののおいしさで人気の「果汁グミ」ブランドから美容にうれしい成分を配合したグミを発売する。「FRUBI」というシリーズ名は、フルーツの“FRU”と、美容の“BI”を掛け合わせて消費者のココロとカラダに寄り添う想いから名付けた。

コラーゲン、ポリフェノール、同社独自のセラミド素材を配合し、ブルーベリー＆ザクロ果汁100のおいしさを味わうことができる。グミの形状もかわいいダブルハート型で、美容に関心のある人が思わず手に取りたくなるようなパッケージデザインにした。

同商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月24日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp