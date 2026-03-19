亀田製菓は、ロングセラー商品「ぽたぽた焼」ブランドから、外はさくっと中はふんわり食感が楽しめる「27g ひとくちぽたぽた焼おもち」（以下、「ひとくちぽたぽた焼おもち」）を、3月23日から全国のコンビニエンスストアで発売する。

今年で発売40周年を迎えるロングセラーブランドの「ぽたぽた焼」から、ひとくちサイズで“さくふわ”の新食感が味わえる「ひとくちぽたぽた焼おもち」が登場する。「ひとくちぽたぽた焼おもち」は、ふんわりと焼き上げた生地に、ぽたぽた焼ならではの“秘伝のさとうじょうゆ蜜”をまとわせた、外はさくっと香ばしく、中はふわっと軽やかな二層食感が特長になっている。

焼いたおもちのような香ばしさに、さとうじょうゆ蜜のやさしい甘さが重なり、まるでみたらし団子のような味わいを楽しめる。ひとくちサイズで食べやすく、口に入れた瞬間にさとうじょうゆ蜜の濃厚な風味が広がる。“おばあちゃんがじっくりと焼いたような”ほっとする味わいで、日々の疲れをそっと癒してくれる新しい「ぽたぽた焼」を、ぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］160円前後（税込）

［発売日］3月23日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp