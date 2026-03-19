

「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」

今年に創業100周年を迎えたゴディバ ジャパンは、100周年を記念した、フランスのパティシエ兼アイスクリーム職人のエマニュエル・リオン氏とコラボレーションし、日本生まれの植物性ミルク「米糀ミルク」を使用した、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を、4月3日に、全国のショコリキサー取扱店で販売する。

なお、エマニュエル・リオン氏とのコラボレーションは同商品および「スター シェフ コレクション ジュエル オブ ジ アース」に続き、第3弾も予定している。

ゴディバ創業100周年を記念した「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」を発売する。

「100周年アニバーサリー ストロベリー ピスタチオ ショコリキサー」は、ゴディバ100周年を記念して、フランスの名匠とともに生み出した特別なショコリキサー。甘酸っぱいストロベリーの華やかさに、ピスタチオの香ばしさが溶け合い、豊かな余韻を奏でる。ホイップクリームには「米糀ミルク」を加え、軽やかで洗練された口あたりに仕上げた。

フランスの感性と日本素材が融合した、この一杯ならではの贅沢なハーモニーを楽しんでほしいという。

「米糀ミルク」は、マルコメが製造・販売している米と米糀をミルクテイストに仕上げた新しい植物性発酵飲料となる。

［小売価格］

レギュラーサイズ／270ml：830円

ラージサイズ／350ml：940円

（すべて税込）

［発売日］4月3日（金）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp