東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、4月15日から来年3月31日までの間、東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせ、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレール「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行する。

そのほか、この特別な期間だけのフリーきっぷやスーベニアメダルを販売するなど、ディズニーリゾートラインでも東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”の祝祭感を感じてもらえる。

さらに、夏からはリゾートゲートウェイ・ステーションで東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナーをより楽しんでもらえる企画を実施する。また、秋にはスタンプラリーを開催予定。

東京ディズニーシーで開催される特別な1年となるアニバーサリーイベントを、ぜひディズニーリゾートラインから楽しんでほしいという。

［開始日］4月15日（水）

舞浜リゾートライン＝https://www.mrc.olc.co.jp