Mrs. GREEN APPLE大森元貴、“大切にしたいこと” 日経電子版の新CM公開
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）と俳優の杉咲花が、日経電子版（日本経済新聞社）の新CMに出演。きょう19日に公開された。
【動画】Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自分にワクワク」新CM
「2026春割キャンペーン」のCMで、大森が「自分をワクワク」篇、杉咲が「手を伸ばす」篇。ミセスの楽曲「ダーリン」が起用されており、「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現する。桜が舞う街を歩きながら、新しい一歩を踏み出すときに大切にしたいことを語る。
日経電子版は、2010年にサービスを開始。現在100万人以上の有料会員が利用する。CMのメインコピー「ここから動く人は、強い。」には、大きく変化する環境や時代の中で、日経電子版とともに自ら挑戦し動き出す全ての人を応援したい、という思いが込められている。
今回は2ヶ月無料の「春割」キャンペーンを打ち出す。
【動画】Mrs. GREEN APPLE大森元貴「自分にワクワク」新CM
「2026春割キャンペーン」のCMで、大森が「自分をワクワク」篇、杉咲が「手を伸ばす」篇。ミセスの楽曲「ダーリン」が起用されており、「もしもビジネスパーソンだったら」という世界を表現する。桜が舞う街を歩きながら、新しい一歩を踏み出すときに大切にしたいことを語る。
日経電子版は、2010年にサービスを開始。現在100万人以上の有料会員が利用する。CMのメインコピー「ここから動く人は、強い。」には、大きく変化する環境や時代の中で、日経電子版とともに自ら挑戦し動き出す全ての人を応援したい、という思いが込められている。
今回は2ヶ月無料の「春割」キャンペーンを打ち出す。