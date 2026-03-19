EXO・シウミン、MV制作費“未払い”疑惑が浮上…制作会社「約6600万ウォン支払われず」

EXO・シウミンにまさかの“未払い”問題が浮上した。

シウミンが2025年10月にリリースしたソロ曲『Overdrop』ミュージックビデオ制作を担当した会社が、残金未払いを訴え注目が集まっている。

【画像】シウミン、“未払い”問題浮上のソロ曲MV

3月19日、映像制作会社815 VIDEOは「2025年8月、INB100（シウミンの所属事務所）の依頼を受け、ミュージックビデオ本編1本およびティザー1本の制作を担当し、当該プロジェクトは両社間で締結された契約に基づき正常に完了した。総制作費8246万ウォン（VAT込み）のうち、前金1650万ウォン（約165万円）を受領したが、残金6596万ウォン（約660万円）はプロジェクト完了後、現在に至るまで支払われていない」と明らかにした。

815 VIDEOは「当社は支払期限以降、数回にわたり残金の支払いを要請し、会社としての公式な確認を求めてきたが、当時の担当者の退職後、現在まで明確な回答や具体的な支払日程についての案内を受けていない状況だ」と説明した。

（写真提供＝OSEN）シウミン

続けて「当該ミュージックビデオはすでに公式チャンネルを通じて公開され、アーティストの音楽活動に活用されており、当社は契約に基づくすべての制作義務を誠実に履行した。それにもかかわらず、正当な対価が長期間支払われていない点について深い遺憾の意を表する」と付け加えた。

さらに815 VIDEOは「円満な解決に向け、十分な期間にわたり協議を続けてきたが、未払いの残金が速やかに支払われない場合、契約に基づく権利保護のため、必要なすべての措置を検討せざるを得ないことをお知らせする」と明らかにした。

（記事提供＝OSEN）