ベルファインは、プラモデル「スペース★ダンディ メカニックセレクション」を7月に発売する。価格は7,590円。

本商品は、監督を渡辺信一郎氏が務め、ボンズが制作したスタイリッシュSFアニメ「スペース☆ダンディ」（2014年放送）より、個性あふれるメカとキャラクターたちをプラモデル化したもの。

「アロハオエ号」（ダンディの宇宙船）、「カーネギーレモン」（ゲル博士の宇宙船）、「QT」（万能ロボット）の3種を収録し、フォルムやディテールをはじめ、作品ならではのポップさとハードボイルドな雰囲気まで丁寧に再現されている。

「スペース★ダンディ メカニックセレクション」

【アロハオエ号】【カーネギーレモン】【QT】【イメージ画像】

発売月：7月

価格：7,590円

スケール：アロハオエ号（ノンスケール）、カーネギーレモン（ノンスケール）、QT（ノンスケール）

サイズ：アロハオエ号（全長約200mm）、カーネギーレモン（全高約147mm）、QT（全高約55mm）※アロハオエ号とカーネギーレモンは台座含まず。

対象年齢：15歳以上

ボックスアート：ロマン・トマ

設計：ベルファイン/MDT（瑞穂町デザインチーム）

商品形態：プラスチックモデルキット

材質：PS

製造国：日本

(C)2014 BONES/Project SPACE DANDY