ベルファイン、「スペース☆ダンディ」より「アロハオエ号」「カーネギーレモン」「QT」のプラモデルセットを7月発売
【スペース★ダンディ メカニックセレクション】 発売月：7月 価格：7,590円
発売月：7月
ベルファインは、プラモデル「スペース★ダンディ メカニックセレクション」を7月に発売する。価格は7,590円。
本商品は、監督を渡辺信一郎氏が務め、ボンズが制作したスタイリッシュSFアニメ「スペース☆ダンディ」（2014年放送）より、個性あふれるメカとキャラクターたちをプラモデル化したもの。
「アロハオエ号」（ダンディの宇宙船）、「カーネギーレモン」（ゲル博士の宇宙船）、「QT」（万能ロボット）の3種を収録し、フォルムやディテールをはじめ、作品ならではのポップさとハードボイルドな雰囲気まで丁寧に再現されている。【アロハオエ号】 【カーネギーレモン】 【QT】 【イメージ画像】
「スペース★ダンディ メカニックセレクション」
発売月：7月
価格：7,590円
スケール：アロハオエ号（ノンスケール）、カーネギーレモン（ノンスケール）、QT（ノンスケール）
サイズ：アロハオエ号（全長約200mm）、カーネギーレモン（全高約147mm）、QT（全高約55mm）※アロハオエ号とカーネギーレモンは台座含まず。
対象年齢：15歳以上
ボックスアート：ロマン・トマ
設計：ベルファイン/MDT（瑞穂町デザインチーム）
商品形態：プラスチックモデルキット
材質：PS
製造国：日本
(C)2014 BONES/Project SPACE DANDY