【SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼】 8月 発売予定 3月19日13時 予約受付開始予定 価格：8,580円（12個入り）

バンダイは、「SO-DO CHRONICLE 仮面ライダーアギト／仮面ライダー響鬼」12個入りボックスをプレミアムバンダイにて8月に発売する。価格は8,580円。3月19日13時から予約受付を開始する。

本製品は「仮面ライダーアギト」より「仮面ライダーアギト」、「仮面ライダーG3」、「仮面ライダーギルス」、「仮面ライダー響鬼」より「仮面ライダー響鬼」、「仮面ライダー威吹鬼」、「仮面ライダー斬鬼」と武器などを立体化したもの。1ボックスの購入で全種が揃う。

「仮面ライダーアギト」の「クロスホーン」が開いた状態や「仮面ライダーG3」が装備する「サラマンダー」、「仮面ライダーギルス」の「ヒールクロウ」など、必殺技の再現に必要なパーツが各種付属する。4月29日の「アギトー超能力戦争ー」の公開を控え、高まった熱を集めるのにぴったりなボックスだ。

(C)石森プロ・東映