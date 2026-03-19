世界のトップブレイカーが集うブレイキンのワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭ ｉｎｓｔａｘ Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」 Ｔｏｋｙｏ Ｗｏｒｌｄ Ｆｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で行われる。本大会の見どころとして挙げられるのが、チーム戦で争われるクルーバトル。京都の名門で２０２３年覇者「Ｂｏｄｙ Ｃａｒｎｉｖａｌ」のメンバー（ＮＡＲＵＭＩ、ＡＹＵＭＩ、ＴＯＡ、ｈａｒｕｔｏ）が、クルーバトルや大会の魅力、意気込みについて語った。【前編】

２００５年に結成され、２０年以上の歴史を誇る京都の名門「Ｂｏｄｙ Ｃａｒｎｉｖａｌ」。本大会でも２０２３年に優勝、２０２４年に準優勝。昨年は準決勝で世界トップレベルのブレイカーが集った「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ Ａｌｌ Ｓｔａｒｓ」に敗れたが、オリジナリティあふれるダンスで会場を大いに沸かした。

ＮＡＲＵＭＩ（以下『Ｎ』） 「昨年の準決勝はバトル運びがうまくいかず…。自分のダンスもよくなかったので、何もこっちに持ってくることができずに終わってしまった。なんかやりきれない感じでしたね」

ｈａｒｕｔｏ（以下『ｈ』） 「鮮明には覚えていないけど…。Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄの大会はワンターンごとに勝敗がつけられる。踊ってすぐに結果が出るので、自分が踊った後は『マジで（ラウンド）取ってくれ』と祈っていたことはすごく覚えていますよ」

３年ぶりの優勝がかかる今回。他チームにない大きな強みは、日頃から同じ空間を共有する結束力だという。

ＡＹＵＭＩ（以下『Ａ』）「うちのメンバーの生活はバラバラ。昼の仕事だったり、夜の仕事をしているメンバーだったり。ｈａｒｕｔｏは大学生だしね。個人練習はそれぞれがしているけど、それとは別に週２回はチーム練習をしています」

Ｎ「新しい技は大会がなくてもみんなで作ったりしているよね」

Ａ「ルーティーン（複数人の合わせ技）だけでなく、同じ場所で一緒に練習をする時間はあった方がいいから。週２回。それは決めていますね」

Ｎ「ブレイキンのクルーバトルは他スポーツの団体競技とも違う。例えば柔道なら普段から代表選手同士で練習しているわけではない。でもうちのメンバーは普段からコミュニケーションを取っている。落ち込んだときにはお互いに支え合ったりもしているから」

今回のクルーバトルにも国内外の強豪が参戦。近年、ブレイキン全体のレベル向上をメンバーは実感している。

ＴＯＡ（以下『Ｔ』）「ブレイキンが流行し始めてからは、レベルが上がっているように感じますね。特に体力面や運動能力が重要視されるようになっている。僕はブレイキンをスポーツととらえて始めたわけではなかったけど、そういう意味ではスポーツと同じ部分がある。（自身も）昔はサッカー、空手、水泳をやっていた。ブレイキンにひかれたのは、芸術性や音楽と運動のＭＩＸ。そこが魅力」

ｈ「（自身は）長いことやっていたスポーツはないかな」

Ｔ「でもスキップが上手にできない選手がいる、という話を聞いたこともある。一概に運動能力の高い人が勝っているというわけではないんですよね。そこが面白い部分だと思いますよ」

【プロフィール】

Ｂｏｄｙ Ｃａｒｎｉｖａｌ

京都を拠点に２００５年結成。日本を代表するオリジナルクルー。強い結束力から成り立つユニークな連携技は世界から高い評価を得ている。また若い世代の育成にも注力しており、日本のブレイキンを語る上では欠かせない唯一無二のブレイク集団。