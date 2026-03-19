「運動神経が良い」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。とはいえ、運動神経が良いというのは、具体的にどう判断するのか…。そんな疑問を解決できる、“運動神経の良さを判断する動画”が「山形県鶴岡市 消防本部」の公式インスタグラム（＠fdtsuruoka_official）で紹介され、話題になっています。



【動画】できるかな？「運動神経の良さ」をチェックしてみよう

簡単な動きでチェックしてみよう

では、早速やってみましょう。

まずは

1.両膝立ちになり

2.右足を前に出して

3.右手を上に上げて

4.左手で左足首をつかんで

5.そのまま右足で立てれば大成功！





体幹や筋肉バランスも関係あるのでは⁉

動画内では隊員の皆さんが次々と成功しています。

この様子に1000件を超えるコメントが寄せられており、「さすが！尊敬」「すごい」「かっこいい」と隊員の方への称賛が相次いでいます。ほかにも「60歳の私でも簡単にできた」「足首がつかめない」「足が攣った」などの多くの挑戦者の声も。一方で、この動作に対して「運動神経以外にも体幹や足腰の強さが必要？」「バランス感覚や柔軟性も重要では？」など、できる人とできない人との差やできるようになるコツを推測する意見もありました。



▽出典：鶴岡市消防本部〈山形県〉／できる⁉運動神経チェック