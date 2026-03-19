アメリカンなニューレトロスタイルに変身

配達業務で活躍するダイハツの「ハイゼットカーゴ」は、商用車としてだけでなく、カスタムカーのベース車両としても人気があります。

カスタムメーカーからもさまざまなカスタムモデルが登場しており、例えばダムドでは、ハイゼットをアメリカンなニューレトロスタイルに仕上げた「ハイゼット ファズ」を販売しています。

【画像】超カッコいい！ これが“レトロ風”な斬新「“角目4灯”軽バン」の姿です！ 画像を見る！（10枚）

ハイゼット ファズは、エアロパーツやドレスアップパーツを展開するダムドが販売しているハイゼットカーゴ（現行型）ベースのカスタムモデル、およびカスタムキットの名称です。

2023年に開催されたDAMDのファン感謝祭「DAMD PARTY 2023」にて先行発表され、2024年2月に発売されました。

「君らしい音で人生を奏でよう！」をテーマに掲げ、繰り返す日常にちょっとした刺激を与えてくれる一台を目指しているのが特徴です。

キット内容は、フェイスチェンジキット、角型ヘッドランプ＆ステー、専用レターエンブレム、リアバンパー、角型テールライトというラインアップです。

まずフェイスチェンジキットは、存在感抜群の大型グリルを備えたフロントマスクがメインとなっており、ヘッドライトも特徴的な角型4灯へとカスタム可能。

シンプルかつタフなイメージだったノーマルのフロントフェイスから、アメリカンクラシックなスタイルへと変えることができます。

また、グリル中央には専用の「DAMD」レターエンブレムも配置。エンブレムの文字にはオレンジを採用し、大型グリルにキュートなアクセントを加えています。

リアバンパーもフロントと同様にクラシカルな角型テールランプを採用。一文字のスチールバンパー風スタイルで、モダンでありながらどこか新しさも感じさせる「ネオクラシック」なデザインに仕上げられています。

販売価格（消費税込み、以下同）は、ルーフバイザーとトラックミラー以外がセットになったFUZZ コンプリートキットが39万3800円（未塗装品素地）。フェイスチェンジキットやリアバンパーなどを個別に購入することも可能です。

そのほか、ルーフバイザーや専用のトラックミラーも用意されています。ルーフバイザーはクラシックな造形が特徴で、手軽に装着できながらフォルムを大きく変化させてくれるパーツです。

トラックミラーは、縦長で大ぶりなミラー本体と無骨なU字パイプで構成されており、オールドスクールなフォルムが魅力となっています。価格は、ルーフバイザーが7万5900円、トラックミラーも同じく7万5900円です。

なお現行ハイゼットカーゴの兄弟車である「アトレー」についても同様のキットが用意されています。

すでにハイゼットカーゴを所有している場合は、カスタムキットを購入して取り付ける形になりますが、コンプリートカーを購入することも可能です。ダムドの特約店舗で対応しているため、気になる人は相談してみるとよいでしょう。