マキシマム ザ ホルモンの“伝説”イベント『地獄絵図』に迫る特番 ABEMAで無料放送
マキシマム ザ ホルモンが主催する“伝説”のライブイベント『地獄絵図』の魅力に迫る特別番組『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』が、ABEMAにて28日午後9時より無料放送される。
【動画】民生、桜井、TERUら参戦『ホルモンの新曲俺ならこう歌う選手権!!』前編
2006年からスタートした『地獄絵図』は、過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到するなど、ファンの間で語り継がれてきた伝説のイベントだ。
そんな『地獄絵図』が、15年ぶりに「コスプレ限定地獄」として復活。昨年11月4日に開催された本イベントでは、会場を埋め尽くす圧巻のコスプレ観客とともに、まさにタイトルどおりの“地獄絵図”が繰り広げられた。また、当日は“助太刀人”としてアイナ・ジ・エンドとanoがサプライズで参戦するなど、再び伝説の一夜となった。
番組は、そんなカオスで熱狂的なイベントの魅力を凝縮した30分スペシャルの無料特別番組として放送。腹ペコ（ファンの総称）として知られるお笑いコンビ・囲碁将棋による“コスプレ潜入リポート”のほか、メンバーのマキシマムザ亮君、ナヲによる『地獄絵図』証言トークなど、ここでしか見ることができない特別映像が多数収録される。
さらに、イベント会場で巻き起こった衝撃の出来事や、ファンたちによる個性あふれるコスプレの数々を一挙大公開する。とんでもないバンドのとんでもないイベントに、とんでもないファンたちが集結した、唯一無二のライブ文化を体感できる特別番組となる。
■放送予定
日時：3月28日（土）午後9時〜
【動画】民生、桜井、TERUら参戦『ホルモンの新曲俺ならこう歌う選手権!!』前編
2006年からスタートした『地獄絵図』は、過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到するなど、ファンの間で語り継がれてきた伝説のイベントだ。
番組は、そんなカオスで熱狂的なイベントの魅力を凝縮した30分スペシャルの無料特別番組として放送。腹ペコ（ファンの総称）として知られるお笑いコンビ・囲碁将棋による“コスプレ潜入リポート”のほか、メンバーのマキシマムザ亮君、ナヲによる『地獄絵図』証言トークなど、ここでしか見ることができない特別映像が多数収録される。
さらに、イベント会場で巻き起こった衝撃の出来事や、ファンたちによる個性あふれるコスプレの数々を一挙大公開する。とんでもないバンドのとんでもないイベントに、とんでもないファンたちが集結した、唯一無二のライブ文化を体感できる特別番組となる。
■放送予定
日時：3月28日（土）午後9時〜