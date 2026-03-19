２０２３年４月に放送大学に入学したタレントで国際薬膳師の麻木久仁子が１９日、入学４年目となる２０２６年度１学期も放送大学での学びを継続すると明かした。

同大は４月と１０月の年２回、書類選考のみで入学できる文部科学省・総務省所管の通信制大学。麻木は２０２５年度２学期に「リスク社会の家族変動」「ライフステージと社会保障」「地域生活を支える社会福祉と法」「人生１００年時代の家族と法」を受講しており、「おかげさまで、４科目とも最高評価のマルＡを頂きました」と単位を取得したことを明かした。

今春に放送大学での学びが４年目に突入する。「ただ、放送大学に入る前は生活の中でアカデミックに学ぶということをしていませんでした。若いときなら感じただろう『収入を上げたい』とか、『地位を得たい』などということとはまた違ったものだと思いますが、放送大学で学んでいるとメンタルが充実してきて、最近は、もう一度ワクワクしてみたい、もうひと花咲かせてみたいと自然と思うようになっている自分に気が付きました」と心境の変化を語った。