「ちいかわ」100均雑貨の“第8シリーズ”新作が登場 ビビッドカラーのジッパー袋やポーチ、ボールペンなど実用性バツグン
人気キャラクター作品「ちいかわ」のグッズ公式Xが19日に更新され、「100円ちいかわ雑貨 第8シリーズ」の新作が順次発売されていることが伝えられた。
【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎのカラフルなミニメモ帳、ジッパー袋、ボールペンなど
投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が3月にまたまた登場」とのコメントとともに、カラフルなちいかわ・ハチワレ・うさぎらの「ミニメモ帳」「B7ジッパー袋」「ミニメッシュポーチ」「ボールペン」「ラバーヘアゴム」を写真で紹介した。
SNSでは「念願のボールペンついに出たぁぁぁあああああ!!!!!」「ボールペンは会社でかなり使うしたくさんほしー！」「持ち運びしやすそうなポーチ いい」「また行かなきゃだー笑」などの声が上がっている。
同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。
【写真】ちいかわ・ハチワレ・うさぎのカラフルなミニメモ帳、ジッパー袋、ボールペンなど
投稿では、「実用性バツグンのちいかわ雑貨が3月にまたまた登場」とのコメントとともに、カラフルなちいかわ・ハチワレ・うさぎらの「ミニメモ帳」「B7ジッパー袋」「ミニメッシュポーチ」「ボールペン」「ラバーヘアゴム」を写真で紹介した。
SNSでは「念願のボールペンついに出たぁぁぁあああああ!!!!!」「ボールペンは会社でかなり使うしたくさんほしー！」「持ち運びしやすそうなポーチ いい」「また行かなきゃだー笑」などの声が上がっている。
同商品は「キャンドゥ」「ワッツ（Watts）」「100えんハウス『レモン』」などの100円ショップで順次取り扱い予定。
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