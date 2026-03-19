全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は、まるで昔話に出てくるような大盛りのご飯とジューシーな豚肉が自慢の“デカ盛り豚丼”を紹介します。

五泉市に店を構える『さらい』。



お客が夢中になってすするのは、貝と鶏のダシがきいた人気の〈塩らぁめん 1000円〉。大きなホンビノス貝が乗っていて、貝好きにはたまらない一杯です。



一方、このラーメンと合わせて楽しむお客が多いというのが、阿賀野市のブランドポーク、純白のビアンカをジューシーに焼き上げた〈あがの豚丼 （並）990円〉です。





醤油ベースの甘辛いタレがお肉にしっかりと絡んでいます。【さらい 白井凌 店長】「溶岩石で焼き上げるので、遠赤外線でじっくり肉の余分な脂だけを落としながら、うまみと甘みを残して焼き上げる感じ」丸一日つけ込むタレは阿賀野市のコトヨ醤油など3種類の醤油をブレンドしたもの。【さらい 白井凌 店長】「脂っこいビアンカの場合、どうしてもタレをはじいたりするが、焼いて熱いうちにタレにつけると、焦げるじゃないが絡んでくれる。照り焼きのような感じ」これを五泉市産のコシヒカリと合わせれば、あがの豚丼の完成！ですが、メニューにあるそのサイズは様々で…。【長谷川珠子アナウンサー】「照りのある豚肉が約20枚。これが日本昔話盛りです」総重量が1kg近い、日本昔話盛り（2398円）。豚肉が花びらのように重なり合うデカ盛りメニューです。【長谷川珠子アナウンサー】「気合いと根性で完食を目指します！ジューシー、脂が甘いです」たっぷりの濃いめのタレが脂とともに口の中に広がります。【長谷川珠子アナウンサー】「醤油の香ばしいタレがお肉の中の中まで染み込んで、よりやわらかくしています」順調に食べ進めますが…【長谷川珠子アナウンサー】「すごく脂がのっているので、よりお腹いっぱいになりますね。情けないですが、ここでリタイアさせてください…。甘い脂がジューシーすぎてどうしても食べきれなかったです。残りは家に持って帰っておいしくいただきたいと思います」【さらい 白井凌 店長】「お肉が大好きでお肉はいくらでも食べられる方はお肉を増やすこともできるし、自分の限界を超えていってもらえればと思う」昔話の主人公も驚きそうな一杯。地域のこだわりが詰まった味に挑んでみてはいかがでしょうか。