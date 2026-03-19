秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループ「MATSURI」の柳田優樹（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）とメンバーと食事をしたことを明かした。

「ハライチ岩井さんに、ご飯に連れて行ってもらいました！」と書き出すと、焼肉店での自身と岩井、「MATSURI」小野寺翼、松岡卓弥との4ショットをアップ。

「美味しい焼肉を食べながら、それぞれの好きなお弁当ランキングを発表する、という話で盛り上がりましたー そして、ジョジョもお好きということでセンスがいい 笑」と記した。

柳田の投稿に、フォロワーからは「岩井さんに焼肉ディナーに連れて行ってもらえて良かったですね 楽しそうな写真ありがとう」「ぽかぽかでも話してたね〜岩井さんと焼肉 良かったね 素敵な時間になったのでは」「すごい また行けるといいね やっぱり優しいんだね！岩井さん」といった反響が寄せられている。

「MATSURI」はこれまでフジテレビのバラエティー番組「ぽかぽか」内で生歌唱を披露していたが、3月末で卒業することが決まっている。