お笑いコンビ三四郎の小宮浩信１８日にＡＢＣテレビで放送された「かまいガチ」に出演し、志村けんさんの謎の行動を語った。

小宮は「生前の志村けんさんに飲ませてもらうってことで、千鳥の大悟さんに呼ばれて」と切り出した。小宮は初対面だったので緊張することから、「じゃあ初めてのやつ、もう一人ぐらい連れて行ったほうがいいぞ」となり、ハライチの澤部に声をかけた。

小宮は「志村さんは気に入った人がいたら二の腕をつねってくるんです」としぐさも交えて志村さんのクセを明かした。「すごい人見知りで、目も合わさないけれども、ちょっとお酒がすすんだら、ちょっとつねってくるから、それをされたらもう大したもんだみたいな」というノリで飲むことになった。

場所は東京・麻布十番に寿司店で、志村さんは「これが一番おいしいんだ」と豚の生姜焼きを食べていたという。小宮は「お寿司屋さんなのに。もうあそこまで行くと、豚の生姜焼きが一番おいしい」とエピソードを披露した。小宮は「すごいなとか思いながらずっとしゃべってますけれども、ずっと目が合わないでどうなるかなと思った」という。１時間ほどたったころに澤部が二の腕を志村さんにつねられたそうで、小宮は「澤部くんすごいなとか思いながら」トイレに行った。出るときに志村さんが入り、志村さんが小宮の胸をトントントンと３回軽くたたいた。小宮は「これは何？って思って。帰れってことかな」と謎のまま残っていることを語った。