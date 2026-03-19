シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が、19日までにインスタグラムを更新。子ども時代の写真を公開し、当時の自身に向けた思いをつづった。

アンジェラは「デビュー前の私は、成功するために、認められるために、自分を犠牲にしてまで設定した目標に向かって走り続けていました」と書き出し、「周りの大人に『お前には無理だ』と言われるたびに、そこから生まれる怒りを燃料にして、さらに頑張る。そんな生き方しか、当時の私は知りませんでした」と振り返った。

05年にメジャーデビューし、翌06年にはNHK紅白歌合戦への初出場も果たした。08年にリリースしたヒットシングル「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」について「『手紙』を作った頃、私はまだ30歳になったばかりで、10代の自分にメッセージを送りたくてピアノに向かいました」と回想。「でも今は、外からの評価が自分の価値そのものだと信じていた30歳の自分にも『そのままの自分でいいんだよ』と伝えてあげたいです。そして、ハーフであることが嫌でたまらなかった子供の頃の自分にも、『そのままのあなたは何ひとつ劣っていないんだよ』と抱きしめてあげたい」と思いをつづった。

アンジェラは先月22日の投稿で「ここ数年、人間関係でいくつか大きな変化がありました。言葉にできなかったバランスの乱れに気づき始めた頃には静かな妥協を繰り返していました」と近況について報告し、5年前からカウンセリングを受けていることを明かしていた。