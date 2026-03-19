様々なメリットあり！肩甲骨＋体の不調に合わせたおすすめのエクササイズとは？【肩甲骨はがし】

様々なメリットあり！肩甲骨＋体の不調に合わせたおすすめのエクササイズ

エクササイズ本来のメリットもプラス

私は大学で理学療法の教鞭をとりながら、地域の人たちへの健康指導も行ってきました。現場で実感するのは、多くの人が体の不調を抱えるなか、特に首や肩など、肩甲骨絡みのトラブルに悩む人が多いことです。

そこで本書では、ズレてかたまった肩甲骨の機能をとり戻すための「肩甲骨はがし」のエクササイズをメインとしつつ、それに加えて「腰痛」や「腕・手の痛みやしびれ」などに効果的な「症状別エクササイズも紹介しています。

もともとエクササイズは、健康増進・維持の観点から推奨されるもの。運動強度が低いものであれば、年齢や性別を問わず、気軽に実践できます。エクササイズがもたらす主なメリットに、次の３つが挙げられます。

まず１つめが、体を動かすことで体力や筋力の維持・向上、運動能力のアップに繋がります。２つめは筋肉がしなやかになることで血行が促進され、様々な体の不調を改善。次第に体内環境が整い、免疫力もアップします。３つめが柔軟でよく動く筋肉が正しい姿勢や体の動きを定着させるため、各部位への負荷が減って肩コリや腰痛などが解消されます。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理