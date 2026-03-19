【巨人】佐々木俊輔がオープン戦1号2ラン！打率.400で熾烈な開幕スタメン争いの主役に

佐々木俊輔がオープン戦1号となる2ランホームラン

3月18日、東京ドームで行われたヤクルトスワローズとのオープン戦に、6回キャベッジの代走で途中出場した佐々木俊輔は、1打数1安打2打点1HR。オープン戦1号となる2ランホームランを放ち、巨人開幕スタメンへ阿部慎之助監督にアピールした。

7回、1アウト2塁のチャンスの場面で打席に立った佐々木俊輔は、拓也の1球目146kmストレートを振り抜き、ライトスタンドに突き刺すオープン戦1号となる2ランホームランを放った。

佐々木俊輔は、試合前までの10試合で24打数9安打、打率.375と打撃好調を維持していたが、この試合でプロ3年目にして自身の東京ドーム1号ホームランを放ち、オープン戦打率.400にのせた。

現在、外野の開幕スタメン争いは、実績十分のベテラン、ライトやレフトでの起用が予想される丸佳浩、センターのレギュラー候補筆頭の松本剛、長打力が武器のキャベッジ、育成3年目ながらオープン戦で2戦連続本塁打を放つなど猛追中の平山功太など開幕スタメンをかけて熾烈な外野手争いが繰り広げられている。

オープン戦残り3試合でもしっかりと結果を残し、佐々木俊輔が開幕スタメンを奪取することができるのか注目だ。