だまされている！3万円もする高級化クリームの原価が激安な理由とは？【経済とお金の話】

だまされている！3万円もする高級化クリームの原価が激安な理由

化粧品の「価格」と「効果」が比例しない理由

最近は老若男女に人気の化粧品ですが原価は激安です。これは業界のマル秘の常識です。しかし、化粧品は安ければ売上が伸びるかといえば、そう単純な話ではないのです。化粧品は医薬品と異なり、「効能効果」を謳うことが禁じられています。しかし、高額な化粧品ほど、効果も高いと信じられるのですから、不思議な商品といえるのです。たとえば、スキンケア用の基礎化粧品の中身は大半がただの水と油です。

水と油を混ぜ合わせるための合成界面活性剤、色素、香料、防腐剤を加え、ヒアルロン酸などの特殊成分を入れても原価は数十円です。化粧水１～２円、乳液２～３円、クリーム50円以内です。メイクアップ化粧品ですら、口紅５～10円、ファンデーション15～20円程度なのです。それでいて、容器代や箱代のほうが数十円もするので中身よりもお洒落な外装パッケージにお金がかかります。高級感を醸し出す工夫が大事なのです。

それが数千円～数万円で売れるため、オイシイ市場として、新規参入の多い業界となっています。化粧品業界はメーカーを名乗ってもファブレス化（工場をもたずに外部に製造委託）がすすみ、ＯＥＭ（販売元ブランド名で製造）だらけです。利益率がべらぼうで儲かりそうですが、垂れ流しの広告宣伝費や人件費など投入コストも莫大で、競争は激烈です。

すでに大手５社だけで、約２兆６千億円市場の８割ものシェアを占め、残り２割のシェアを中小・零細企業が奪い合います。化粧品は、「美しくなりたい」という女性の願望を刺激し、「幻想」を掻き立てて売る商品に他ならず、摩訶不思議な世界が広がっているのです。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話