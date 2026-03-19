通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物11％台に急上昇
通貨オプションボラティリティー ドル円1週間物11％台に急上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.62 9.48 10.28 9.16
1MO 10.11 7.94 8.89 7.93
3MO 9.99 7.62 8.93 8.04
6MO 9.91 7.37 8.96 8.01
9MO 9.91 7.33 9.01 8.11
1YR 9.79 7.31 9.01 8.15
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.36 12.81 9.14
1MO 9.20 11.10 8.19
3MO 9.50 10.89 8.25
6MO 9.58 10.64 8.18
9MO 9.67 10.64 8.27
1YR 9.62 10.53 8.29
東京時間10:40現在 参考値
ドル円1週間物ボラティリティは11%台に急上昇。米イラン戦争による原油高・ドル高、日本政府による介入などが警戒されている。
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6MO 9.91 7.37 8.96 8.01
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 9.58 10.64 8.18
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1YR 9.62 10.53 8.29
東京時間10:40現在 参考値
ドル円1週間物ボラティリティは11%台に急上昇。米イラン戦争による原油高・ドル高、日本政府による介入などが警戒されている。