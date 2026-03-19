通貨オプションボラティリティー　ドル円1週間物11％台に急上昇

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.62　9.48　10.28　9.16
1MO　10.11　7.94　8.89　7.93
3MO　9.99　7.62　8.93　8.04
6MO　9.91　7.37　8.96　8.01
9MO　9.91　7.33　9.01　8.11
1YR　9.79　7.31　9.01　8.15

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.36　12.81　9.14
1MO　9.20　11.10　8.19
3MO　9.50　10.89　8.25
6MO　9.58　10.64　8.18
9MO　9.67　10.64　8.27
1YR　9.62　10.53　8.29
東京時間10:40現在　参考値

ドル円1週間物ボラティリティは11%台に急上昇。米イラン戦争による原油高・ドル高、日本政府による介入などが警戒されている。