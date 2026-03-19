物価高で家計のやりくりに悩む人にとって、強力な味方なのが100円ショップです。一方、物価高騰は仕入れ値の上昇も引き起こすため、大手も個人経営のお店も、対応に悪戦苦闘しています。値段を維持するための懸命の努力や工夫に迫りました。

■「安い方がいい」「100円で驚き」

森圭介アナウンサー

「物価高ではありますが、4月から新生活を迎える方もいると思います。その新生活に向けて100円ショップを利用する方もいるんじゃないでしょうか。街の皆さんに、どういったお店でよく買い物をするのか伺ってきました」

2人組

「引っ越ししたのもあって、100円ショップでクリアケースや整理するためのもの（を買いました）。安い方がいいなはあります」

親子連れ

「（子どもが持っているボールを買ったのは）100円ショップです。落としても壊れても、また買い直しができる」

別の2人組

「100円ショップに何気なく寄ったら、中華そば用のどんぶりが100円で驚きました。すごくきれいで十分間に合いました」

森アナウンサー

「100円ショップを利用されている方は多いですが、桐谷さんは行きますか？」

桐谷美玲キャスター

「行きますね。子どものおもちゃや文房具も買えますし、私はファイルなども買います」

■「月に1回以上利用」57％

森アナウンサー

「利用されている方が増えているということですが、今年行われたマイボイスコムのアンケートで、10〜70代の男女約1万人に、どれくらいの頻度で100円ショップを利用するか聞きました」

「週に1〜2回（6.0％）、月に数回、月に1回を合わせて月に1回以上利用すると答えた方は57％と6割近くになりました」

鈴江奈々アナウンサー

「私も月に数回は行きます。オンエアで欠かせない赤ペンから子どもの文房具、日用品など、あらゆるものでお世話になっています」

■100円ショップの売れ筋は？

森アナウンサー

「物価高による節約などでよく利用するのは、日常生活で使う消耗品です。文房具や生活用品、さらにはキッチン用品も豊富ですよね。今、どんな商品が人気なんでしょうか」

「100円ショップのワッツで売れ行きが大幅に伸びているという商品があります。おいしそうなグミに見えますが、シールです。シール交換、めちゃくちゃはやってますもんね」

桐谷キャスター

「私も集めています。かわいいシールを見るとついつい、手にとっちゃいますよね」

森アナウンサー

「今年2月のシール全体の売り上げは、前の年の同じ月の約3倍といいます。100円ショップのダイソーでは節約志向の高まりを受けて品ぞろえを拡大していて、今人気なのが白い半月状のまな板です」

「もちろん野菜を切ることもできますが、へりが盛り上がって穴が開いています。ここから水を切ることができ、野菜などがこぼれ落ちずにすみます。ザラザラしている部分もあり、すりおろすことも可能です」

「（この『水切りできるD型まな板』は大きいサイズだと）220円で買えるので、お客さんにとってはうれしいわけです。物価高なのでお店側は100円にとどめておくのは本当に大変だということで、ダイソーでは100円を維持するためにある工夫をしています」

「お玉が2つセットで110円。これまで商品は台紙についていましたが、商品タグに順次切り替えています。パッケージの経費を削減するのはもちろん、紙を小さくしたことによって同じスペースにたくさん入れることができます」

「そうするとかさばらず、輸送の際に商品を多く積むことができる。つまり物流コストを抑えることも可能だということです。規模が大きいお店だからこそ、さらに効いてくるということなんでしょう」

■個人経営のショップ、違った工夫も

森アナウンサー

「その一方で、個人経営の100円ショップではまた違う工夫の仕方をされていました。東京・板橋区にある『100円ショップ ぴっくあっぷ大山店』を取材しました」

三坂護社長

「都度（仕入れ先から）値上げの案内が来て、仕入れ値が高くなって、100円で売れるかどうかという品物が増えてきているんです」

■3月から仕入れ値「108円」も

森アナウンサー

「例えばアルカリ電池はこれまで8個入りを販売していましたが、仕入れ値が100円以上となり、4個の商品に変更してなんとか110円で販売しています。また、2つ入りの石けんは3月から仕入れ値が108円になり、今後は仕入れるのをやめる可能性もあるそうです」

「イラン情勢の影響も懸念材料になっていて、原油の高騰が長引いた場合、プラスチック製品などは仕入れ先から値上げの通達が来るかもしれないと心配されていました」

三坂社長

「100円ショップと言ってるんで、なるべく100円で売れるようにしないと。だから一生懸命商品を探す日々」

森アナウンサー

「100円をなんとか守るために、このお店では社長自らがインターネットで少しでも安い商品を探して仕入れる努力をされているといいます。ブームのシールも200種類ほど取りそろえたそうです。お店側の努力で何とかしているということです」

■町おこしで団結 “100円商店街”広がる

森アナウンサー

「この100円の商品を活用して町おこしをしようという動きも出てきています。去年の12月、長崎・五島市で開催されたのが『100円商店街』です」

「NPO団体と各商店街による取り組みで、商店街のそれぞれの店舗が100円で売ろうと決めた商品を1つ以上店先に並べて販売し、商店街が丸ごと100円ショップになったようなイベントです。全国で広がり、これまで140を超える自治体で開催されました」

「五島市のパンのお店では、通常280円の食パンが100円（条件つき）。旅行代理店では15分の英会話レッスンが100円。 さらには電気店のエアコンの点検も100円ということで、実際に参加した店舗の来店者の数が通常の平均の3倍近くにまでなりました」

桐谷キャスター

「面白いですね。モノだけじゃなくて体験もでき、やってみたいなと思います。広がっていってほしいですね」

森アナウンサー

「実際にお店を知ってもらって、地域の活性化にもつながっているということです」

鈴江アナウンサー

「こういったイベントになると、地域外からも訪れるきっかけになるかもしれないですね」

森アナウンサー

「100円の商品が店先にあると、ぶらっと歩いていて『あ、これ100円なんだ』と手に取り、買う時にはお店の中に入っていく。すると『あ、こんなお店だったんだ』と知ることができる機会になります」

「今まで入ったことがなかったお客さんも商店街を深く知ることができるという意味では、地域活性化の面白い取り組みですね。100円ショップは物価高で大変なところもありますが、我々の生活を潤してくれています」

（3月18日『news every.』より）