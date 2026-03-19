フォークデュオ、ゆずが19日、都内で「GREEN×EXPO 2027」開催1年前記者発表会に登壇した。

横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027」（2027年国際園芸博覧会）の新たな公式アンバサダーに就任。岩沢厚治（49）は「僕たちは生まれも育ちも横浜なのでとても光栄。海のイメージが大きいですけど、実は緑も自然もたくさんある街。横浜の魅力を伝えられたら」とあいさつした。

2人がEXPO会場内で、ユズの木を記念植樹する映像が放映された。北川悠仁（49）は「ゆずがユズを植樹させていただきました。会場にいらっしゃった皆さんに愛していただけたらうれしい」。27年はデビュー30周年イヤーでもあり「深いご縁を感じる。ともに盛り上げていけたら」と話した。

路上ライブをしていた当時を植物の「芽」に例え、岩沢は「カイワレ大根くらいヒョロヒョロだったと思う」。北川は「芽の時期、まだ何者でもなかった時に学んだことや経験したこと、未来に向かって伸びていこうという心意気は今も生きている」と話し、原点である横浜での活動を振り返った。

また、EXPOのコラボレーションソング制作決定も発表された。北川は「未来を切り開いていくような力強さがありつつも、木々や花々の美しさ、優しさ、強さを表現できる楽曲になればいいな」と構想を明かした。

同じく公式アンバサダーを務める女優芦田愛菜（21）と、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」も出席した。芦田は「ゆずさんとトゥンクトゥンクと一緒に、GREEN×EXPOの魅力をより多くの方に届けていけたら。自然の豊かさや未来への希望を感じられる博覧会になることを心から願っています」と話した。