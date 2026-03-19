リガク・ホールディングス<268A.T>は全体リスクオフ相場に逆行し続伸、一時８３円高の１９８９円まで上値を伸ばし、２０００円大台回復を指呼の間に捉える場面があった。Ｘ線分析装置で世界屈指の競争力を有するが、最先端半導体向けなどの製造工程で高水準のニーズがある。



ＡＩデータセンター向け記憶装置（ストレージ）として需要が沸騰しているＳＳＤ用ＮＡＮＤメモリーや、ＧＰＵとセットで配置される計算用保存メモリーＨＢＭ（高帯域幅メモリー）向けで、同社の商品競争力は極めて高い。ＳＳＤ関連需要の取り込みは、業績絶好調のキオクシアホールディングス<285A.T>との取引に反映されるほか、爆発的なＧＰＵ需要と並行したＨＢＭ需要の拡大も同社の収益機会を高めている。２６年１２月期は営業１６％増益を予想するが、２７年１２月期も２ケタの利益成長が有力視される状況下、足もとでは「需給要因から貸株市場経由のショートポジション解消（買い戻し）を促す動き」（中堅証券ストラテジスト）が指摘されている。



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出所：MINKABU PRESS