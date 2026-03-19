リニカル<2183.T>が急反落している。１８日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９３億５０００万円から８６億６３００万円（前期比１７．０％減）へ、営業損益を１３億５０００万円の赤字から２１億３８００万円の赤字（前期５億８３００万円の赤字）へ、最終損益を１７億円の赤字から２３億７７００万円の赤字（同５億３９００万円の赤字）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を１６円から８円へ引き下げたことが嫌気されている。



日本国内で、下期に受注を目指していた案件の獲得が目標に届かなかったことに加えて、欧米で米国、欧州、豪州を含む複数の大型国際共同治験を受注し期中の開始を見込んでいたものの、米国の政府機関閉鎖の影響や先行する試験の遅延などで大部分の開始が遅れたことなどが要因としている。



出所：MINKABU PRESS