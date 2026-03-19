「無視された！」“韓国勢ゼロ”のWBCベストナインに韓国メディア不満「基準は何なんだ？」

打点1位がベストナインでなければ、一体誰がベストナインだというのか。

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世界中が熱狂した2026年WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は、決勝でアメリカを破ったベネズエラの優勝で幕を閉じた。

“アンダードッグ”の扱いを受けたベネズエラは初の決勝で“野球の母国”アメリカを退け、初優勝を果たすという大番狂わせを演じた。アメリカは2大会連続の準優勝に涙をのみ、2017年以来の王座奪還はならなかった。

決勝終了後、大会のベストナインに相当する「WBCオールトーナメントチーム」を発表した。WBC側は「オールトーナメントチームの投票には、2026年WBCを取材した世界中の放送局やメディア関係者で構成されるパネル、そして大会の公式記録員らが参加した。野手は各ポジションから1人ずつ計9人が選出され、追加で投手3人が選ばれた」と選定基準を説明した。

もっとも、韓国は17年ぶりの準々決勝進出という快挙を成し遂げながら、オールトーナメントチームに一人も選ばれなかった。1次ラウンドで目覚ましい活躍を見せたムン・ボギョンが有力候補と目されていたが、WBC側はベスト一塁手にベネズエラの優勝を牽引したルイス・アラエスを選出した。

WBC側は「アラエスは今大会を通じてベネズエラに活力を与えた。普段とは異なり長打力まで発揮した」とし、打率0.308、OPS（出塁率+長打率）1.059、10打点の成績を残したアラエスにベスト一塁手の称号を与えた。

ムン・ボギョンは今大会5試合で打率0.438（16打数7安打）、2本塁打、11打点、出塁率0.526、長打率0.938、OPS 1.464という驚異的な打撃を披露し、メジャーリーグのスーパースター、フェルナンド・タティス・ジュニア（ドミニカ共和国）とともに共同打点王に輝いた。

韓国人選手のWBC打点王は、2006年のイ・スンヨプ（10打点）、2009年のキム・テギュン（11打点）に続く史上3人目の快挙だ。しかし、ベストナインには届かなかった。

ムン・ボギョン（写真提供＝OSEN）

韓国では「“打点1位”ムン・ボギョンがベストナインから消えた！イ・スンヨプ、キム・テギュンを継いでスーパースターにも追いついたのに、なぜ無視されたのか」と題したスポーツメディア『OSEN』をはじめ、「“なんてことだ”WBC打点王なのにムン・ボギョンではないとは…衝撃的なオールトーナメントチーム選定」（スポーツメディア『SPOTV NEWS』）、「“基準は何なんだ？”ムン・ボギョンがなぜベスト9に入れなかったのか」（総合メディア『Mydaily』）など、各メディアがムン・ボギョンの“選外”に疑問を呈している。

なお、オールトーナメントチームは捕手にオースティン・ウェルズ（ドミニカ共和国）、二塁手にブライス・チュラング（アメリカ）、三塁手には大会MVPのマイケル・ガルシア（ベネズエラ）、遊撃手にエゼキエル・トーバー（ベネズエラ）が名を連ねた。

外野手はロマン・アンソニー（アメリカ）、タティス・ジュニア、ダンテ・ノリ（イタリア）が選ばれ、指名打者には大谷翔平（日本）が選出された。投手部門はポール・スキーンズ（アメリカ）、ローガン・ウェブ（アメリカ）、アーロン・ノラ（イタリア）の3人だった。