19日11時現在の日経平均株価は前日比1494.54円（-2.71％）安の5万3744.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は42、値下がりは1529、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、216銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を298.16円押し下げ。以下、ファストリ <9983>が160.44円、ＳＢＧ <9984>が126.75円、東エレク <8035>が95.26円、信越化 <4063>が38.61円の押し下げと続く。



プラス寄与トップはフジクラ <5803>で、日経平均を6.02円押し上げ。ベイカレント <6532>が5.52円、古河電 <5801>が2.57円、野村総研 <4307>が2.17円、ＩＮＰＥＸ <1605>が0.86円で続いている。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は鉱業、海運の2業種のみ。値下がり1位は空運で、以下、ガラス・土石、パルプ・紙、化学、金属製品、電気・ガスと並ぶ。



※11時0分5秒時点



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