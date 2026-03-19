高市総理が先ほど、アメリカに到着しました。日本時間のあす（20日）未明にトランプ大統領との首脳会談に臨み、緊迫するイラン情勢などをめぐり意見を交わす予定です。

高市総理は日本時間の午前11時前、ワシントン近郊にあるアンドルーズ空軍基地に到着しました。

滞在中はトランプ大統領との首脳会談のほか、ワーキングランチや夕食会が予定されています。外務省によりますと、同じ日に2回食事の場が設けられるのは第2次トランプ政権以降2例目で、“異例の厚遇”だということです。

首脳会談は日本時間のあす未明におこなわれますが、緊迫するイラン情勢などをめぐり意見が交わされる見通しで、出発前、高市総理は「わが国の立場や考えも踏まえてしっかり議論したい。日本の国益を最大化する」と意気込みを語りました。

中東・ホルムズ海峡への艦船の派遣などをめぐり、トランプ大統領に各国が振り回される状況のなか、政権幹部の1人は「総理のアメリカ到着後も情勢は動くだろう」と話していて、高市総理はトランプ大統領の真意を見極めながら、ギリギリまで対応を検討する考えです。

首脳会談ではこのほか、▼対米投資や、▼中国を含む地域情勢などについても議論する予定です。