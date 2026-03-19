千葉ロッテマリーンズは、3月27日の西武との開幕戦（ZOZOマリンスタジアム、午後6時30分試合開始）で、株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOL presents 2026 OPENING GAME」を開催し、ロッテ「キシリトールガム」「キシリトールオーラテクトガム」のCMキャラクターを務める俳優の森永悠希（29）が始球式を行うと発表した。始球式は午後6時25分ごろから行われる。

森永は「このような大役をいただき、大変恐縮しておる限りでございますが、選手の皆様の勝利への祈願を込めまして、ファンの皆様と投げるつもりで、全力で投げさせていただきたいと思っております！」とコメントを寄せた。

＜森永悠希プロフィール＞1996年6月29日生まれ。大阪府出身。子役として活動を始め、2007年に平山秀幸監督の「しゃべれどもしゃべれども」での演技で、「第3回おおさかシネマフェスティバル」で新人賞を受賞。近作はドラマ、「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」「今際の国のアリス」「王様に捧ぐ薬指」「ちはやふる―めぐり―」「こちら予備自衛英雄補？！」など。主な映画出演は、「ちはやふる」シリーズ、「小さな恋のうた」「市子」「ブラックショーマン」などがある。稀有な存在として広く受け入れられ、今後もますますの活躍が期待される。