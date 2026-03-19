シンガー・ソングライターSIRUP（38）が、19日までにXを更新。米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦などに対する日本政府の姿勢について私見を述べた。

トランプ米大統領は17日に自身のSNSで、イランへの軍事作戦について「我々はNATO諸国の支援を必要とせず、求めることもない。日本やオーストラリア、韓国も同様だ」「誰の助けも必要ない」などと投稿。SIRUPはこれを受け「こう言ってるので日本政府頼むから関わるな。戦争反対、一ミリも加担すんな武器売るな、独裁のために議員定数削減して民主主義壊すな、減税後回しにするな、国民生活苦しくすんな、政治家は嘘つくな、こんなこと何回も言わすな。改憲すんな。まだまだあるけど本当に今ギリギリのとこや」と訴えた。

さらに高額医療費の限度額引き上げについても「これも絶対負担増撤回して」と言及。続く投稿で「マジで政府の動きがどれだけ生活に関わってくるのか。批判したいからしてんじゃなくて、しないと全員共倒れやし右も左もない、立場とかスタンスとか関係ないレベルのとこに来てるので声あげていきましょ」と呼びかけ、「こんな世界になると思ってなかったわ10代の時の自分は」と吐露した。