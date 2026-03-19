【ワシントン＝堀和彦】高市首相は１８日夜（日本時間１９日午前）、米国のトランプ大統領との会談のため、ワシントン郊外の米軍基地に到着した。

首相にとって就任後初めての訪米で、１９日午前（同２０日未明）にホワイトハウスで会談に臨む。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全航行へ向けた貢献策が焦点で、首相の外交手腕が試される。

ホワイトハウスの発表などによると、昨年１０月以来２度目となる両氏の会談は、１９日午前１１時１５分（同２０日午前０時１５分）から大統領執務室で行われ、同行している茂木外相、赤沢経済産業相も出席する。夜にはホワイトハウス内で夕食会も予定されている。

会談では、ホルムズ海峡の安全な航行確保に向け、トランプ氏が海峡への艦船派遣など日本の具体的な関与を求めてくるかどうかに注目が集まる。

首相は停戦前の自衛隊派遣に慎重姿勢を崩しておらず、国内法の範囲内で可能な対応策を説明する構えだ。首相はイランの核開発姿勢や中東の周辺国への攻撃を批判しつつ、米国によるイラン攻撃の法的評価は避けてきただけに、トランプ氏のイランへの姿勢を支持するかどうか難しい対応を迫られることになる。

一方、エネルギー分野では、次世代原子炉「小型モジュール炉」建設など３事業を対象に、最大７３０億ドル（約１１兆５０００億円）の対米投資で合意する見込みだ。エネルギー価格の安定化に向けた日本側の貢献姿勢を示す狙いがある。

会談では、中国による経済的威圧を念頭に、レアアース（希土類）など重要物資の確保に向けた経済安全保障上の協力も主要な議題となり、重要鉱物の調達拡大に向けた日米の行動計画でも一致する見通しだ。首相は北朝鮮による拉致問題解決への協力も重ねて提起する構えだ。