米海軍の航母ジェラルド・R・フォードがクレタ島のスーダ湾を出発したときの様子＝2月26日/Costas Metaxakis/AFP/Getty Images/File

（CNN）米空母ジェラルド・R・フォードがイラン戦争関係の作戦から離脱し、修理のためクレタ島にある米海軍基地へ向かっていることが分かった。艦内の洗濯区画で先週、火災が発生したことを受けた対応だという。米当局者が明らかにした。

ジェラルド・フォードは米海軍で最も先進的な空母。対イランの本格的な軍事作戦が続き、特に米国がホルムズ海峡へのイランの脅威を低減する方策を模索しているさなかに離脱することになった。ジェラルド・フォードはこれまで、作戦に参加する米軍戦闘機の即応プラットフォームの役割を果たしてきた。

当時の米軍の説明によれば、火災は3月12日に発生したもので、戦闘とは無関係。海軍要員2人が命に別条のないけがを負って治療を受けたものの、容体は安定していた。

米当局者によると、紅海を航行していたジェラルド・フォードはクレタ島のスーダ湾に「短期間停泊して修理を行う」予定で、これにより直ちに修復可能な箇所と、配備終了後に母港で修理が必要な箇所を見極めるという。ジェラルド・フォードを中核とする「フォード空母打撃群」の他の艦艇は現在の海域にとどまり、スーダ湾には合流しない。

フォードが修理のためスーダ湾へ向かっていると最初に報じたのは米海軍協会（USNI）ニュースだった。

米国防総省はコメントを求めたものの、現時点で回答は得られていない。

米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は13日、国防総省はジェラルド・フォードの艦上で起きた火災について認識していると説明した。

ジェラルド・フォードの配備は何カ月にもわたって続いており、最初はベネズエラとの緊張が高まる中、米国の軍備増強策の一環でカリブ海へ派遣された。さらにトランプ米大統領は2月、イランに対する圧力を強化するためフォード空母打撃群を中東へ派遣する方針を示した。

フォード空母打撃群は2月下旬に地中海入りし、米空母エイブラハム・リンカーンを中核とする打撃群も同じ地域に派遣されている。

USNIニュースによると、4月中旬まで配備が続いた場合、ジェラルド・フォードはベトナム戦争後の空母派遣期間の最長記録を更新する可能性がある。米南方軍によれば、ジェラルド・フォードがカリブ海へ向けて出発したのは昨年6月24日。

先週の火災に先立ち、ジェラルド・フォードでは配管トラブルの続発が報告されていたが、海軍はこれらの問題は作戦に影響しなかったとしている。

米紙ニューヨーク・タイムズの今週の報道によると、火災の鎮火には30時間以上を要し、乗組員600人が寝床を失ったとされる。ただし前出の米当局者は、30時間というのは消火作業や、消火に使われた水や物質の後処理、再燃防止の確認まで含めた対応全体の時間であり、火災そのものが30時間続いたわけではないと説明した。