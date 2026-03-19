Image: Aqara

中国のスマートホームメーカーAqaraから、デュアルレンズを搭載した有線の屋内用パン・チルトカメラ「カメラハブ G350」が登場。また同時に「ドアベルカメラ G400（有線）」も登場し、こちらはPower over Ethernetに対応したドアベルカメラで、Wi-Fiやドアベル配線でも動作します。

Matterに対応した初のカメラということで、どちらかというと注目すべきは「カメラハブ G350」で、将来的には主要なスマートホームプラットフォームで全部使えるようになるポテンシャルを秘めてます。

ちなみにMatterとはスマート家電同士をつなぐための共通規格で、スマートホームデバイスの互換性の問題を解決するものとして期待されています。ただし現時点では「Matter 1.5」に対応しているのは、Samsungだけなんですが（AppleやGoogle、他のメーカーも早く対応してほしい…）。

「カメラハブ G350」の特徴

Image: Aqara

「カメラハブ G350」のスペック面についてですが、まず2つのカメラが搭載されていて、1つは4K解像度・視野角133度の広角レンズ、そしてもう1つは最大9倍のデジタルズームに対応した2.5Kの望遠レンズです。双方向の音声にも対応しているため通話も可能で、ローカル保存用に最大512GBのmicroSDカードも挿入可能です。

ちなみに、うさぎの耳はかわいいだけで、何の機能もないようです（中国産のうさぎカメラに監視されるって、何かのディストピアかな…？）。

「カメラハブ G350」はスマートホームハブとしても使え、Matterコントローラーおよびブリッジとしても機能します。つまり、カメラハブ G350中心にMatter対応デバイス同士でエコシステムを構築できるほかに、Matter非対応のAqara製品もこの規格を通じて他のプラットフォームと接続できるようになります。

通信面では、Wi-Fiに加えてZigbee、Thread、Bluetoothにも対応。

また、従来どおり「直接連携」ももちろんできるので、主要なスマートホームプラットフォームとも引き続き連携可能です。さらに、iCloudのサブスクリプションに含まれるスマートホームカメラの録画用クラウドストレージ機能であるApple HomeKit Secure Videoにも対応しています。

ドアベルカメラ G400（有線）の特徴

Image: Aqara

ドアベルカメラ G400（有線）については、Power over Ethernet（PoE）と従来のドアベル配線の両方に対応、さらにWi-Fi 6接続も可能なドアベルカメラです。

インターネットに接続できないときも人物や一般的なモーションを検知可能、インターネットがあれば「顔、荷物、車両、動物、その他のイベントを識別できる」とAqaraは説明しています。こちらはMatter規格には対応していませんが、Google Home、Amazon Alexa、Samsung SmartThings、Apple Homeに対応しており、HKSV（HomeKit Secure Video）もサポートしています。

記事執筆時、日本ではカメラハブG350が2万2180円、ドアベルカメラG400が1万5880円で購入可能です。

Aqara カメラハブ G350 監視 防犯カメラ 室内 4K広角 2.5K望遠 Matterコントローラー Zigbeeハブ 360度パンチルト 9倍ズーム ペットカメラ 見守りカメラ HomeKit対応 Alexa対応 ベビーモニター ナイトビジョン 自動追跡 AI検知 音検知 プライバシー 双方向音声 Google Home対応 スマートホーム アカラ 22,180円 Amazonで見る PR PR

Aqara ドアベルカメラ G400 有線 インターホン 165度縦向きワイドビュー ドアホン ワイヤレス 工事不要 スマホ連動 HomeKit対応 Alexa対応 GoogleHome対応 2K 3MP 940nm赤外線ナイトビジョン IP65 2.4GHz 5GHz Wi-Fi PoE対応 プライバシー保護 ボイスチェンジ 高度AI検知 玄関防犯 見守り HSV完全対応 15,880円 Amazonで見る PR PR

Source: Aqara