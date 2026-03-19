猫の口臭がきつくなる主な原因5つ

猫の口臭は「少しニオう」程度なら珍しくありませんが、強い腐敗臭やツンとした異臭が続く場合、いつもと臭いが変わった場合は体の異常が隠れている可能性があります。

食事内容だけでなく、歯や内臓の状態、感染症などが影響していることも少なくありません。ここでは、猫の口臭がきつくなる主な原因を5つ紹介します。

1.歯周病・歯肉炎

もっとも多い原因が歯周病や歯肉炎などの口腔内トラブルです。歯垢や歯石がたまることで細菌が繁殖し、腐ったような強いニオイを発するようになります。

よだれが増える、歯ぐきが赤く腫れている、口元を気にする仕草が見られる場合は、炎症が進んでいる可能性があります。

2.口内炎・口腔内トラブル

口内炎や潰瘍ができていると、炎症による独特のニオイが発生することがあります。

食べづらそうにしている、片側だけで噛む、硬いフードを避けるなどの様子があれば注意が必要です。見た目以上に強い痛みを伴っているケースもあり、早めの診察が安心です。

猫エイズ感染症などでは口腔内トラブルが悪化しやすい傾向にあるため注意が必要です。

3.腎臓病

アンモニアのようなツンとしたニオイが口から感じられる場合、慢性腎臓病の可能性があります。

腎機能が低下すると老廃物が体内に蓄積し、その影響が呼気に現れることがあります。水をよく飲む、尿量が増える、体重が減少するなどの変化があれば、早急に検査を受けましょう。

4.糖尿病

甘酸っぱい、あるいは果物が発酵したようなニオイがする場合は、糖尿病が疑われることがあります。

重度になると「ケトン臭」と呼ばれる独特の口臭が出ることが知られています。強い臭いが出る前に多飲多尿や急激な体重減少が見られるので、可及的早期の発見が大切です。特に元気消失が見られる場合は、早めの受診が必要です。

5.消化器トラブル

胃腸の不調や慢性的な消化不良があると、口臭が強くなることがあります。嘔吐や下痢、食欲不振が続いている場合は、消化器系のトラブルが影響している可能性があります。

口の問題と決めつけず、全身の状態を総合的に観察することが大切です。

家庭でできる改善策

口臭対策は「原因の見極め」と「日常ケア」の両方が重要です。まずは口腔環境を整えることから始めましょう。

口腔ケアを習慣化する

歯周病対策としては歯みがきやデンタルシートを使い、歯垢がたまらないよう定期的にケアを行います。毎日が理想ですが、難しい場合でもできる範囲で継続することが大切です。

すでに歯石が固着している場合は、動物病院での処置が必要になります。

フードやケア用品を活用する

ドライフードやデンタルケア用おやつは、噛むことで歯垢の付着を軽減する効果が期待できます。

ただし補助的な役割であり、歯みがきの代わりにはなりません。口臭が強いまま改善しない場合は、食事内容の見直しも検討しましょう。

異常が続く場合は受診する

家庭でケアをしてもニオイが改善しない、あるいはほかの症状を伴う場合は早めに獣医師へ相談します。

血液検査や口腔内チェックによって、内臓疾患や重度の歯周病が見つかることもあります。「様子見」を長引かせないことが、早期発見につながります。

まとめ

猫の口臭は、歯周病などの口の問題だけでなく、腎臓病や糖尿病といった内臓疾患のサインであることもあります。いずれも初期は顕著な症状を示さないため見逃されがちです。定期的な健康診断で発症前に対処を始めることが非常に大切です。急な変化やほかの症状を伴う場合は、早めの受診が重要です。

日頃から口の状態をチェックし、予防ケアを続けることが健康維持につながります。小さな違和感を見逃さず、早めの対応を心がけましょう。

(獣医師監修：唐野智美)