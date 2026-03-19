ミッキーやミッキーモチーフの刺繍がポイント！ベルメゾン ディズニー「起毛ボーダーチュニック」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元のワンポイントが可愛い、ディズニーデザイン「起毛ボーダーチュニック」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「起毛ボーダーチュニック」
© Disney
価格：4,290円（税込）
サイズ：S、M、L、LL、3L
後ろ：前より少し丈長
生地：＜カットソー＞ポリエステル90％、ポリウレタン10％（起毛スムース）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
すっきりとしたパネルボーダーデザインのチュニック。
幅広のドロップショルダーで肩まわりがゆったりとしているので、リラックスして着ることができます！
胸元のワンポイント刺繍もアクセントに☆
デザインは「ミッキーマウス」と「ミッキーモチーフ」の2種類がラインナップされています。
ミッキーマウス
© Disney
「ミッキーマウス」デザインのチュニック。
ネイビー×白のボーダーが大人かわいい☆
© Disney
胸元には、ロゴと「ミッキーマウス」のお顔の刺繍も！
ゴールドの糸で上品な雰囲気に仕上げられています。
ミッキーモチーフ
© Disney
「ミッキーモチーフ」デザインのチュニック。
コーディネートもしやすい白が基調でとっても爽やか！
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胸元にはロゴで囲まれたミッキーモチーフの刺繍が施されています。
モチーフデザインがさりげなくてオシャレ☆
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それぞれ裾には、前後差のあるスリットが入っています。
パンツスタイルとも好相性◎
© Disney
袖口リブでたくし上げやすいのもうれしい！
身生地はもっちりふわふわ感触の起毛スムース素材を使用しています。
シンプルながらこだわりがたっぷり。
胸元のワンポイントがかわいい、ディズニーデザイン「起毛ボーダーチュニック」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
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