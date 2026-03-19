ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元のワンポイントが可愛い、ディズニーデザイン「起毛ボーダーチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「起毛ボーダーチュニック」

© Disney

価格：4,290円（税込）

サイズ：S、M、L、LL、3L

後ろ：前より少し丈長

生地：＜カットソー＞ポリエステル90％、ポリウレタン10％（起毛スムース）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

すっきりとしたパネルボーダーデザインのチュニック。

幅広のドロップショルダーで肩まわりがゆったりとしているので、リラックスして着ることができます！

胸元のワンポイント刺繍もアクセントに☆

デザインは「ミッキーマウス」と「ミッキーモチーフ」の2種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

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「ミッキーマウス」デザインのチュニック。

ネイビー×白のボーダーが大人かわいい☆

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胸元には、ロゴと「ミッキーマウス」のお顔の刺繍も！

ゴールドの糸で上品な雰囲気に仕上げられています。

ミッキーモチーフ

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「ミッキーモチーフ」デザインのチュニック。

コーディネートもしやすい白が基調でとっても爽やか！

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胸元にはロゴで囲まれたミッキーモチーフの刺繍が施されています。

モチーフデザインがさりげなくてオシャレ☆

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それぞれ裾には、前後差のあるスリットが入っています。

パンツスタイルとも好相性◎

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袖口リブでたくし上げやすいのもうれしい！

身生地はもっちりふわふわ感触の起毛スムース素材を使用しています。

シンプルながらこだわりがたっぷり。

胸元のワンポイントがかわいい、ディズニーデザイン「起毛ボーダーチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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