麻木久仁子、放送大学4年目突入で次の目標明かす 今学期はすべて「最高評価のマルA」
タレントの麻木久仁子が、2023年4月に入学した放送大学での学生生活が4年目に突入するにあたって、今後の目標を明かした。
【写真】キャンパスライフを送る麻木久仁子
放送大学は4月と10月の年2回、書類選考のみで入学できる文部科学省・総務省所管の通信制大学。麻木は48歳で脳梗塞、50歳で乳がんを経験したことで「食」への関心を深めた。60歳になったことをきっかけに漠然と学びたいと思っていたことを「いつかやろう」ではなく「今やろう」と決意し、2023年4月に放送大学に「選科履修生」として入学した。
2025年度2学期には、麻木は「リスク社会の家族変動」「ライフステージと社会保障」「地域生活を支える社会福祉と法」「人生100年時代の家族と法」を受講。「おかげさまで、4科目とも最高評価のマルAを頂きました」と明かした。
これまでに「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）」で、「健康福祉指導プラン（健康福祉運動指導者）」と「福祉コーディネータプラン（福祉コーディネータ）」を取得した麻木。あと3科目を履修すれば、放送大学エキスパートの「社会生活企画プラン（社会生活プランナー）」と「地域貢献リーダー人材育成プラン（地域貢献リーダー人材）」の取得が可能になるそう。
2026年度第1学期については、「エキスパートをあと2つ取得するために、必要な科目を3つ選択する予定です。エキスパートを取得したからといって私がすぐに『地域貢献リーダー人材』になれるとは思いませんが、エキスパートはゴールではなくてスタートだと思います。『スタートラインに立ってもいいんだよ』と言われると希望が湧くんですよね」と目を輝かせた。
放送大学での学びがいよいよ4年目に突入する。「最近は、わりともう生活になじんでいますので、そういう意味では意気込みというほどのものはないのですね。普通に『ルーティンがまた始まる』という感じです」と学びが生活のリズムに溶け込んでいる現状を紹介。
「ただ、放送大学に入る前は生活の中でアカデミックに学ぶということをしていませんでした。若いときなら感じただろう『収入を上げたい』とか、『地位を得たい』などということとはまた違ったものだと思いますが、放送大学で学んでいるとメンタルが充実してきて、最近は、もう一度ワクワクしてみたい、もうひと花咲かせてみたいと自然と思うようになっている自分に気が付きました」と学びを続けていることで心の中に起きた変化を明かした。
【写真】キャンパスライフを送る麻木久仁子
放送大学は4月と10月の年2回、書類選考のみで入学できる文部科学省・総務省所管の通信制大学。麻木は48歳で脳梗塞、50歳で乳がんを経験したことで「食」への関心を深めた。60歳になったことをきっかけに漠然と学びたいと思っていたことを「いつかやろう」ではなく「今やろう」と決意し、2023年4月に放送大学に「選科履修生」として入学した。
これまでに「科目群履修認証制度（放送大学エキスパート）」で、「健康福祉指導プラン（健康福祉運動指導者）」と「福祉コーディネータプラン（福祉コーディネータ）」を取得した麻木。あと3科目を履修すれば、放送大学エキスパートの「社会生活企画プラン（社会生活プランナー）」と「地域貢献リーダー人材育成プラン（地域貢献リーダー人材）」の取得が可能になるそう。
2026年度第1学期については、「エキスパートをあと2つ取得するために、必要な科目を3つ選択する予定です。エキスパートを取得したからといって私がすぐに『地域貢献リーダー人材』になれるとは思いませんが、エキスパートはゴールではなくてスタートだと思います。『スタートラインに立ってもいいんだよ』と言われると希望が湧くんですよね」と目を輝かせた。
放送大学での学びがいよいよ4年目に突入する。「最近は、わりともう生活になじんでいますので、そういう意味では意気込みというほどのものはないのですね。普通に『ルーティンがまた始まる』という感じです」と学びが生活のリズムに溶け込んでいる現状を紹介。
「ただ、放送大学に入る前は生活の中でアカデミックに学ぶということをしていませんでした。若いときなら感じただろう『収入を上げたい』とか、『地位を得たい』などということとはまた違ったものだと思いますが、放送大学で学んでいるとメンタルが充実してきて、最近は、もう一度ワクワクしてみたい、もうひと花咲かせてみたいと自然と思うようになっている自分に気が付きました」と学びを続けていることで心の中に起きた変化を明かした。