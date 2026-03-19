BARBEE BOYS 4PEACE、新体制初ワンマンの開催決定 6月15日にZepp Haneda
昨年12月に新体制での活動を発表したBARBEE BOYS 4PEACEが単独公演『BB4P SHOW』を開催することを発表した。6月15日に東京・Zepp Hanedaにて開催される。
【画像】BARBEE BOYSが「BARBEE BOYS 4 PEACE」へ 報告全文【全文】
BARBEE BOYSは1984年9月21日にシングル「暗闇でDANCE」でデビューし、1992年1月のファイナルライブを最後に解散。その後、たびたび再結集し、2024年にはデビュー40周年の企画として、オリジナルアルバム6枚のリイシューと、セレクトアルバム『Blank List』を発表。昨年12月には小沼俊明（Dr）の勇退と、KONTA（Vo、Sax）が不慮の事故により四肢麻痺となったことを報告。BARBEE BOYS 4PEACEとして4人での再起動を発表した。
BARBEE BOYS 4PEACEは、今年2月に開催された、サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽イベント『カノフェス2026』に出演し、KONTAの車いすでのパフォーマンスが話題を呼んだ。
■『BB4P SHOW』概要
日時：6月15日（月）午後6時開場／午後7時開演
会場：東京・Zepp Haneda
【画像】BARBEE BOYSが「BARBEE BOYS 4 PEACE」へ 報告全文【全文】
BARBEE BOYSは1984年9月21日にシングル「暗闇でDANCE」でデビューし、1992年1月のファイナルライブを最後に解散。その後、たびたび再結集し、2024年にはデビュー40周年の企画として、オリジナルアルバム6枚のリイシューと、セレクトアルバム『Blank List』を発表。昨年12月には小沼俊明（Dr）の勇退と、KONTA（Vo、Sax）が不慮の事故により四肢麻痺となったことを報告。BARBEE BOYS 4PEACEとして4人での再起動を発表した。
BARBEE BOYS 4PEACEは、今年2月に開催された、サンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽イベント『カノフェス2026』に出演し、KONTAの車いすでのパフォーマンスが話題を呼んだ。
■『BB4P SHOW』概要
日時：6月15日（月）午後6時開場／午後7時開演
会場：東京・Zepp Haneda