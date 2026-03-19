口笛吹きながら悠々とさい銭泥棒　ヘッドライトに手袋…ドライバーで破壊する用意周到な手口　今年4回被害　栃木・那珂川町

栃木・那珂川町の三和神社で16日、ヘッドライトを頭につけ手袋をはめた不審な人物が防犯カメラの死角から現れ、さい銭箱をドライバーで破壊して中身を盗み出した。2026年になって被害は4回目で被害総額は約1万円に上り、さい銭箱の修理費用も約12万円かかる見込みという。

カメラの死角を突いたさい銭泥棒の手口

防犯カメラが捉えたのは、さい銭泥棒の大胆な犯行の一部始終だ。

まだ薄暗い16日午前5時半頃、栃木・那珂川町の神社に現れた不審な人物。手袋をはめ、頭にはヘッドライトをつけるなど、その見た目からは用意周到さがうかがえる。

そして、手にしたドライバーのようなもので、あっという間にさい銭箱を破壊した。

次の瞬間、さい銭箱ごと傾けて中のお金を片側に寄せると、ヘッドライトをつけ、初めに壊した箇所から手を突っ込み中のさい銭をかき集めた。

こうして次々と中身を盗み出したさい銭泥棒。被害にあった三和神社で話を聞いた。

三和神社・手塚彩乃総代長代理：

さい銭箱の横側を壊され、おさい銭を取られてしまった…

犯行の一部始終を捉えた防犯カメラの映像には、違和感を覚える場面があったという。

三和神社・手塚彩乃総代長代理：

前（正面）から来てなくて横側。カメラの死角から来てる感じ。

加えて防犯カメラの映像には、さい銭泥棒が吹いたとみられる口笛の音が残されていた。

ヒューヒューと口笛を吹いたのは、自身の犯行への満足からだったのか。

2026年だけで4回被害…周辺神社でも被害相次ぐ

神社では、さい銭を狙った盗難が2026年に入り、4回発生している。

被害総額は約1万円に及ぶほか、壊されたさい銭箱を作り直すには約12万円かかる見込みだ。

担当者によると、同様の被害が神社周辺で相次いでいるという。

三和神社・手塚彩乃総代長代理：

悔しい…かなりショックです。

神社側は警察に防犯カメラ映像を提出し、被害について相談しているという。

（「イット！」3月18日放送より）