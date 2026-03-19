7月24日に公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の新たな特報映像が公開された。

参考：『ちいかわ』セイレーン編はなぜ映画向き？ 恐ろしさがたっぷり詰まった人気エピソード

『ちいかわ』は、2020年にイラストレーター・ナガノがX（旧Twitter）で連載を開始した漫画作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎといった個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が人気を博している。全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞し、2022年から放送されているアニメもYouTubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を超えるなど、世界中で愛される人気コンテンツとなっている。

今回映画化されるのは、シリーズの中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称「セイレーン編」。原作者のナガノが脚本を担当し、監督は『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの及川啓、アニメーション制作は『劇場版ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』などのCygamesPicturesが務める。

物語は、ある日ちいかわたちのもとに「島でのカンタンな討伐で、100倍の報酬をもらおう」という怪しげなチラシが届くところから始まる。「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」という言葉につられ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコ先生とともに島へ渡った一同を待ち受けていたものとは……。

公開されたのは、先日公開された30秒の特報映像に新規カットを追加した60秒の特報映像。切り株の上で寝そべるうさぎの上に落ちてくる1枚のチラシが映し出される。そこに書かれている内容に興味津々なハチワレと、ともに島へ行くことを決めたちいかわ。意気揚々とある島へと帆を進める船に乗り込みテンションが上がっているうさぎに対し、早速草むしり検定5級の勉強を始めるちいかわが対比的に描かれる。ハチワレのセリフ「なんか……、してきたねーッワクワク‼」の通り、壮大な「ひとりごつ」オーケストラバージョンに加え、光きらめく海や、風そよぐ緑が綺麗な野原なども確認できる。

また、ちいかわたちの映画限定ビジュアルがデザインされた4種類のムビチケが4月17日に発売されることが決定。到着した島で着替えることになる“花冠”と“こしみの”をまとった映画限定ビジュアルの「ちいかわver」「ハチワレver.」「うさぎver.」に、ティザービジュアルがデザインされた「洞窟ver.」を加えた全4種類となっている。ムビチケが発売される全国の映画館では、ムビチケ1枚購入につきそのムビチケと同じ絵柄のオリジナルクリアファイルが、全国合計45万名限定で配布される。

さらに、公式常設店の「ちいかわらんど」、公式グッズショップの「ちいかわマーケット」では、セイレーンおかおポシェット＆セイレーン&人魚前髪クリップ2個セットつきムビチケが発売される。（文＝リアルサウンド編集部）