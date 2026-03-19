100円稼ぐのに2万円の経費かかる路線

JR東日本が、特に利用者が少ない71線区の収支・営業係数・平均通過人員などの数値を公表しています。今回、2024年度版の資料から、上位と下位の線区を比較しました。

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赤字ローカル線の経営状況を示す数値として、「営業係数」がよく用いられます。営業係数は「各線区の営業費用を運輸収入で割り、100をかけた値」とされ、簡単に言えば100円を稼ぐために経費がいくらかかったのかを示しています。100を超えれば収入が費用を上回り、赤字です。

営業係数が最も大きかったのは、陸羽東線鳴子温泉〜最上間です。ちょうど宮城と山形の県境にあたる区間で、値は22,360。100円の収入を得るのに2万2360円の営業費用がかかる計算です。

次いで青森県の津軽線中小国〜三厩（みんまや）間の10,649。ここは陸羽東線鳴子温泉〜最上間とともに災害で列車の運行を見合わせており、代行輸送が行われている区間でもあります。

列車が走っている区間だと、3位の飯山線戸狩野沢温泉〜津南間の10,460、次いで花輪線荒屋新町〜鹿角花輪（かづのはなわ）間の10,080と続きます。どちらも100円を稼ぐのに1万円以上の費用がかかっています。それぞれ長野〜新潟、岩手〜秋田の県境を越える区間であり、利用が少なくなりがちなのが実態です。

下位は、磐越東線小野新町〜郡山間の472から始まり、次いで常磐線いわき〜原ノ町間の542、只見線会津若松〜会津坂下間の656と続きます。いずれも福島県内の線区であり、常磐線いわき〜原ノ町間は東日本大震災で長期にわたって運休した区間も含まれています。また、磐越東線小野新町〜郡山間と只見線会津若松〜会津坂下間は、両路線内で利用者が最も多い区間でもあります。

この資料では、収支とともに、2000人/日以下の線区の平均通過人員も示されています。平均通過人員は、当該の路線の利用する1日1kmあたりの人数を示したものです。輸送密度とも呼ばれます。

この数字が大きければ、利用者が多い、利用距離が長いことになります。仮に利用者数が2線区で同じ場合は、利用距離の長い方が平均通過人員の数字が大きくなります。

上位線区は2000人/日に近く、水郡線上菅谷〜常陸太田間の1996人/日をはじめ、磐越東線小野新町〜郡山間の1918人/日、常磐線いわき〜原ノ町間の1792人/日と続きます。

また、下位は陸羽東線鳴子温泉〜最上間の31人/日が最少で、次いで津軽線中小国〜三厩間の58人/日、花輪線荒屋新町〜鹿角花輪間の68人/日と続きます。

上位・下位とも営業係数と逆の関係にあり、利用が少ない線区ほど営業係数が大きくなる傾向です。

営業係数が大きいと赤字額も大きい？

営業係数が大きい（≒利用が少ない）線区は、赤字額も大きいように見えます。しかし実際は、利用が比較的多い線区の方が、赤字額も大きくなるようです。

赤字額の最上位は、羽越本線村上〜鶴岡間で約55億円です。日本海側の新潟と山形の県境をまたぐ区間です。次いで秋田県の奥羽本線東能代〜大館間の約34億円、福島県の常磐線いわき〜原ノ町間の約33億円と続きます。これらの線区は都市間を結ぶ幹線です。

下位を見ると、新潟県の弥彦線弥彦〜吉田間の約1億3千万円が最少で、次いで福島県の只見線会津川口〜只見間の約1億5千万円、千葉県の久留里線久留里〜上総亀山間の約2億円と続きます。このうち久留里線久留里〜上総亀山間は、2027年4月1日に廃止されます。

赤字額は、距離が長いほど額も膨らむため、1kmあたりの赤字額で比較してみました。その結果、山形県の羽越本線鶴岡〜酒田間が約7300万円と最も大きく、次いで奥羽本線東能代〜大館間の7200万円、羽越本線村上〜鶴岡間の約6900万円と続きます。やはり上位は幹線が占めています。

下位を見ると、只見線会津川口〜只見間の約550万円が最少で、次いで米坂線小国〜坂町間の約910万円、同じく米坂線の今泉〜小国間の約1110万円と続きます。

米坂線は山形県と新潟県をまたぐ路線で、坂町〜小国〜今泉間では災害でバス代行が行われています。

只見線会津川口〜只見間は災害復旧に際して経営の上下分離が行われました。運行や車両の維持は従来通りJR東日本が担いますが、鉄道施設の保有は福島県です。このため、バス代行の米坂線とともに他線区より経費が少なくなる傾向にあるのかもしれません。

ちなみに全71区間の収支総計は、約790億円の赤字です。このうち羽越本線は、新津〜新発田間と村上〜羽後本荘間が「ご利用の少ない線区」に該当し、収支は合計約114億円の赤字。羽越本線だけで赤字額全体の14％強を占めています。

JR東日本の2024年度（2025年度3月期）の決算短信を見ると、鉄道事業営業収益合計は約1兆9千億円、鉄道事業営業費合計は約1兆7千億円で、鉄道事業営業利益は約2千億円と公表されています。