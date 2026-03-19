「プロである以上…僕は何を言われても受け止める」大谷翔平、選手への誹謗中傷に言及「人格の否定であったりとか…」
大谷が選手への誹謗中傷に言及した(C)Getty Images
ドジャースの大谷翔平が現地時間3月18日、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。4回1/3を投げて1安打無失点に抑える内容で、直球の最速は99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。開幕へ向けて順調な調整ぶりだ。
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そんな中、WBCを終え、侍ジャパンの一部の選手に対して誹謗中傷が起きている現状について問われ、言及した。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』によれば「個人的には別に言われても気にはしないので」と前置きしつつ、「人格の否定であったりとか、そういうことに関しては全く野球とは関係ない部分ではあるので、良くないなとは思う」と語ったという。
また、「プロである以上、結果が悪かった時に自分のことだけに対しては、僕は何を言われても受け止める姿勢ではいる」としたが、「必ずしも全員がそういった選手かと言われたらそうではないですし、配慮を持って接していくのは、どこにいても変わらないことではあるので。そこ次第なのかなとは思っている」と口にした。
同メディアは「ネット上の誹謗中傷が選手に与える精神的なダメージは計り知れないものがあるが、オオタニは発言を通じて、そうした心ない言葉に自分が左右されることはないという毅然とした姿勢を示した」と伝えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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